Des insultes racistes entendues pendant un match de foot sur l'île d'Oléron

Le club de Cap Aunis affirme que deux de ces joueurs ont été victimes d'insultes racistes pendant un match sur l'Île d'Oléron samedi dernier. Une des familles va porter plainte. Le district de football de Charente-Maritime a été saisi.

Ce devait être un match de championnat entre jeunes footballeurs d'Oléron et de Lagord de moins de 17 ans, la rencontre de samedi dernier, à Saint-Pierre d'Oléron risque finalement de rester dans les mémoires à causes d'insultes racistes proférées pendant la rencontre envers deux des joueurs du club de Cap Aunis. C'est en tout cas, ce qu'affirme le coach des jeunes footballeurs de Lagord.

Une des famille va porter plainte

Pierre-Alexandre Gibier n'a rien entendu pendant la première partie du match mais a été alerté par ces joueurs à la mi-temps. Le coach des jeunes de Cap Aunis prête l'oreille pendant la deuxième mi-temps et selon lui, deux de ses joueurs ont été visés par des insultes racistes : "J'ai un de mes joueurs qui est d'origine syrienne et dans les tribunes et sur le terrain, dès qu'il touchait la balle, on entendait des "bamboulas" et puis j'ai un autre joueur, qui est d'origine asiatique. A un moment donné je l'ai vu très énervé et en fait un joueur de l'équipe adverse lui a dit "face de citron, retourne fabriquer des iphones"". Des propos racistes sans aucun doute qui ont été consignés sur la feuille de match. Une des deux familles compte porter plainte cette semaine.

Le district de football de Charente-Maritime saisi

Du côté de l'Oléron Football club, son président Jacques Moquay affirme que "personnellement je n'ai rien entendu". Il raconte qu'à la fin du match, cela a failli tourner à la bagarre entre les deux équipes mais que les parents et les éducateurs ont séparé les jeunes à temps. Jacques Moquay explique qu'on lui a rapporté des propos mais le président assure qu'il ne peut pas être partout. :"On fait tout pour que ça se passe bien. Quand on va à ce niveau là, je ne sais plus quoi faire. Après, les paroles peuvent sortir n'importe comment. Ce sont des jeunes de 16/17 ans. Maintenant, on a notre responsabilité et on va enrayer tout ça, comme je l'ai toujours fait. Maintenant je pense que Cap Aunis a aussi ses responsabilités".

Pour le président Jacques Moquay, "si mes joueurs ont réagit a des propos et à de la provocation. Et puis après la provocation cela va vite. La tension est montée vite. Pour savoir qui a raison, qui a tord moi je ne peux pas savoir". Le conseil d'administration de l'Oléron Football-club s'est réunit ce lundi soir. Le club de Cap Aunis, de son côté, a écrit un rapport pour le district de football de Charente Maritime. Pour Pierre-Alexandre Gibier, l'objectif ce n'est pas de "sanctionner le club d'Oléron" mais de "sanctionner les joueurs qui ont été infects pour que cela ne se reproduise plus".