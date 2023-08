Des Italiens du Gard s'organisent pour rendre hommage à leurs ancêtres

Un devoir de mémoire. C'est ainsi que l'association des Siciliens des Cévennes décrit ce projet en cours de construction à Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne) : un monument pour rendre hommage aux immigrés italiens arrivés en France au 20e siècle. "Ce n'est pas un monument aux morts" insiste Amédée Speziale, président de l'association. "C'est en honneur aux travailleurs italiens." L'idée de ce monument vient du Cercle Léonardo Da Vinci, une association nationale de descendants d'italiens.

ⓘ Publicité

Des feuilles en inox pour traverser le temps

La première pierre a été posée en septembre 2022. En plus du monument central, qui représente l'Homme de Vitruve de De Vinci, quatre arbres en acier vont être construits. Sur ces arbres pourront être accrochées des centaines de feuilles en inox, 2.000 au total. Des feuilles que chaque famille de descendant peut orner de gravures, pour minimum 100 euros.

Le principe est de graver les informations de la famille. "J'ai écrit le nom de mon père, Amedeo Speziale, la date de son arrivée (1949), et d'où il venait : Serradifalco, en Sicile" poursuit le président de l'association "Les Siciliens des Cévennes", qui a fait de même avec son grand-père. La famille s'est installée après la guerre à la Grand-Combe.

Une histoire italo-gardoise à conserver

Lui aussi membre de l'association, Jean-Jacques Marino a fait de même pour ses ancêtres. "Pratiquement tous les Italiens qui sont arrivés à la Grand-Combe ou Alès venaient pour travailler à la mine. Ils sont venus pour travailler. C'est important de le souligner."

"C'est pour ça qu'il y a autant de noms italiens dans le coin" abonde Amédée Speziale. Des noms, et une histoire. Qu'il ne faut pas oublier. "C'est tout le but de ce monument. Nous, nous sommes de la deuxième génération... On ne veut pas que ça se perde. Notre histoire, celle de nos parents, on voudrait que ça se sache, que nous avons été des italiens intégrés par le travail".

Pour les descendants d'italiens intéressés, il est toujours possible de faire graver ces feuilles en inox. Le mieux est de contacter l'association des Siciliens des Cévennes : siciliensdescevennes@free.fr

Ou bien directement le Cercle Leonardo Da Vinci : cercle.leonardo.da.vinci@gmail.com

L'association est par ailleurs à la recherche de dons. Au total, le monument et les arbres autours vont coûter 780.000 euros. Plusieurs célébrités d'origine italienne, acteurs, chanteurs, politiques... participent également.