Des jardins familiaux à Arbois: une première dans la cité jurassienne

Arbois, France

C'est une première à Arbois: des jardins familiaux sont en train de voir le jour rue Chauvin , derrière le garage Peugeot. C'est le fruit du travail d'une association créée il y a 4 mois seulement, "Les jardiniers du Val de Cuisance", et ce samedi les premiers jardiniers amateurs ont reçu les clefs qui leur permettent d'accéder à leurs parcelles..

Tout est allé très vite depuis la création de l'association: un propriétaire, Philippe Bruniaux, séduit par le projet, a accepté de mettre à disposition pour un euro symbolique un terrain inutilisé mais fertile, déjà utilisé au siècle dernier pour du maraîchage. Le terrain a été clôturé, 13 parcelles de 80 m2 ont été délimitées, 8 ont d'ailleurs déjà trouvé preneur. Les bénéficiaires : des personnes qui vivent en appartement ou qui n'ont pas de terrain, mais qui rêvent de produire leurs légumes et leurs fruits. Pour commencer à cultiver leur parcelle, il leur suffit de s'acquitter d'un modeste loyer de 50 euros par an et d'une cotisation annuelle de 20 euros.

Une partie des membres de l'association et le propriétaire du terrain sur le site des jardins familiaux © Radio France - Christophe Mey

Il reste encore des parcelles disponibles

Jean-Louis Jousse, le président de l'association, se dit ravi de voir que ces premières parcelles trouvent rapidement preneur: "Parmi les premiers bénéficiaires, il y a des retraités, des familles avec des enfants, une personne handicapée, quelqu'un qui travaille dans la communication, des profils très divers qui favorisent la mixité sociale " constate-t-il. Et il espère que le coin pique nique et barbecue en cours d'installation permettra à tous de se réunir et d'échanger. Il reste 5 parcelles disponibles, si vous êtes intéressé, il suffit de contacter la mairie d'Arbois pour avoir tous les renseignements.

L'association a encore du pain sur la planche: construction de bacs à compost et d'un cabanon à outils, et surtout l'adduction d'eau qui pour l'instant manque cruellement. A plus long terme, les "Jardiniers du Val de Cuisance" ont en ligne de mire l'aménagement d'un deuxième terrain et un projet de verger conservatoire.