Des locataires montpelliérains aménagent des jardins partagés pour sauver leur résidence

Dans leurs deux cours, les habitants de la résidence Léonard de Vinci, située dans le quartier Oydsseum de Montpellier, ont installé de grands bacs. Ils ont inauguré leurs jardins partagés ce samedi 30 octobre 2021, dans un décor d'Halloween. Ils espèrent que ces aménagements vont sauver leur résidence, cinq mois après leur mobilisation devant l'Hôtel de Ville. Leur bailleur social, ACM Habitat, veut démolir leur résidence pour reconstruire des logements aux normes.

Mettre la main à la terre

Les habitants ont réalisé ces jardins partagés ensemble. "Ici, c'est la partie plutôt fleurie car c'est plus ombragé, explique Jean-Philippe Desgranges, co-président de l'association des locataires, en montrant les orchidées et les chrysanthèmes. De l'autre côté, ce sont les fruitiers. On aura, par exemple, des tomates."

Les habitants ont récupéré, par le bouche à oreille, des palettes. Maurice Baratier, un retraité qui habite ici depuis 25 ans, s'est occupé de la fabrication des jardinières. "Il n'y a rien de plus facile", dit-il avec modestie, pendant que ses voisins sont admiratifs de l'énergie qu'il y a mis. D'autres ont récupéré de la terre, l'ont triée et versée dans les bacs.

Les jardins partagés sont l'occasion de se retrouver, notamment ce samedi, pour fêter Halloween © Radio France - Clara GUICHON

Sauver la résidence

Jacqueline Vidal a acheté les fleurs. À 80 ans passés, celle qu'on surnomme "l'une des deux mamies" a aussi épaulé les plus jeunes en leur apportant à boire et à manger. "Ce que nous avons fait, ça va décider le maire et le directeur d'ACM Habitat de nous laisser vivre et finir nos jours, ici, en paix. C'est un endroit très agréable, avec une convivialité extraordinaire. Et ça serait vraiment dommage de nous enlever d'ici pour nous mettre ailleurs."

Hamid Ghaleb, un homme qui habite ici depuis 8 ans, est plus serein. "Honnêtement, je ne pense pas qu'ACM Habitat viendrait tout détruire", juge-t-il. Le président d'ACM Habitat, Michel Calvo, n'a pas pu participer à cet événement hier. Il a envoyé un courrier dans lequel il félicite les résidents.

Pendant plusieurs mois, les habitants ont expliqué à leur bailleur social que leurs logements étaient vétustes (menuiseries et isolations défectueuses). Les petits travaux réalisés n'ont pas été suffisants. Pendant le premier confinement, les locataires ont reçu un courrier les informant que, dans ce cas, leur résidence serait détruite. Les habitants s'y opposent.

