Des jeunes chasseurs suffisamment formés face au risque d’accident en Côte-d’Or ?

La Fédération départementale des chasseurs de la Côte-d'Or insiste notamment sur la sélectivité du permis de chasse et la rigueur supposée des plus jeunes.

A côté des chasseurs "plus expérimentés", on compte un peu plus d'un millier de jeunes chasseurs en Côte-d'Or.

Faut-il confier un fusil de chasse à des jeunes de 16 ans et plus ? La question enfle après l’accident du Cantal, qui a coûté la vie à une randonneuse de 25 ans, tuée par une balle perdue d’une chasseuse de 17 ans.

Un permis de chasse plus sélectif

En Côte-d’Or, la Fédération départementale des chasseurs se veut avant tout rassurante. Les jeunes chasseurs seraient plus sensibilisés que leurs prédécesseurs ! Selon Dominique Rigaud, le vice-président et référent formation de Fédération départementale des chasseurs, les statistiques de l’Office Français de la biodiversité montrent que "les jeunes ne sont pas la catégorie d’âge la plus responsable des accidents de chasse."

Aujourd’hui, le permis de chasse est un processus sélectif, via notamment un contrôle médical. L’exercice pratique est aussi rigoureux, grâce à un parcours d’application avec l’arme à feu. Jeune chasseur de 21 ans dans le Châtillonnais et le Morvan, Maxime estime avoir été habitué à toutes les situations, grâce à un parcours simulation “chasse en plaine”, suivi pendant son année de formation, entre 15 et 16 ans.

Connaissance des armes, règles de sécurité, Maxime estime que le permis de chasse est d’une rigueur comparable “au permis de conduire.” En ajoutant : ”on suit des règles de sécurité, comme orienter son fusil à 30 degrés dans une battue, pour ne blesser personne.” Aujourd’hui, Maxime ne tire pas par exemple dans une zone en ricochet. “A l’époque, le permis de chasse n’était pas aussi pointu” ajoute Mathieu, son père, qui était aussi son tuteur à l’époque du permis. “Maintenant, il n’y a plus de passe-droits, vous faites une connerie… vous n'obtenez pas le permis.”

"Une vraie dynamique" chez les jeunes chasseurs

Selon les principaux intéressés, l’âge serait donc plutôt un avantage. La limite d’âge ne doit pas changer selon Romain Galli, qui représente l'association des jeunes et nouveaux chasseurs en Côte-d'Or. “Il y a une vraie dynamique chez les jeunes. Il faut oser prendre la parole et dire que vous avez un voisin qui ne respecte pas les consignes de sécurité. Les jeunes sont dans cette démarche-là."

Malgré tout, les chasseurs côte-d’oriens conviennent d’une situation : l’accident du Cantal doit mener à une grosse piqûre de rappel. D’autant que l’effectif grossit, avec 1 052 jeunes chasseurs chez les 16-20 ans en Côte-d'Or selon le dernier décompte effectué en 2021 par la Fédération départementale des chasseurs. Au total, 10 535 chasseurs sont adhérents de cette même fédération départementale.

Pour améliorer le contact, les chasseurs recommandent aux randonneurs d’utiliser le site "Chasse info" pour voir le jour de chasse sur chaque territoire. Tout en espérant ne plus jamais revivre un drame similaire à celui du Cantal et celui de l’A31 en janvier 2011, où un automobiliste a été tué par la balle perdue d’un chasseur alors qu’il roulait sur l’autoroute A31 entre Beaune et Dijon.