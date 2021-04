Des jeunes construisent leur propre skatepark à Marsac-sur-l'Isle en Dordogne

Une dizaine de jeunes de l'association All Boards Family encadrés par Jérôme Masson, animateur et co-fondateur de l'association, sont en train de construire leur propre skatepark à Marsac-sur-l'Isle. Depuis ce mercredi 21 et jusqu'au vendredi 23 avril, ils installent des rampes et des modules sur une dalle béton de 300 m2 à côté de la piscine découverte.

Le reportage d'Emmanuel Claverie pour France Bleu Périgord Copier

Des équipements insuffisants selon les skateurs

Les skateurs de l'association estiment qu'il n'y a pas assez de skatepark dans l'agglomération : celui du canal Moulin du Rousseau à Périgueux est devenu trop vieux, celui de Francheville, toujours à Périgueux est installé sur une aire de jeu grand public. Depuis deux ans, ils étaient accueillis sur un terrain de tennis mis à disposition par la commune de Marsac-sur-l'Isle.

D'autres skatepark de ce genre devraient être créés à Périgueux et à Coulounieix.