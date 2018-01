Bobigny, France

Difficile de trouver de la place dans le petit local de l'avenue Salvador-Allende de Bobigny. Des sacs de couchage, des couvertures, des écharpes, des produits d'hygiène... "ça fait même pas une semaine qu'on a lancé l'appel", explique Myriam, l'une des bénévoles de l'association Jeunesse ambitieuse.

Un élan de solidarité né d'un constat. "Tous les matins, je prends le métro. Et je vois de plus en plus de personnes dans la précarité. Avec cette maraude, on veut apporter notre solidarité, même minime. ça ne va peut-être pas changer leur quotidien, mais on va leur apporter un peu de notre chaleur humaine", ajoute Yousra.

Nouveaux profils

Deux semaines auparavant, la "Jeunesse ambitieuse" de Bobigny a déjà organisé une première maraude, avec des plats chauds. Une trentaine de personnes y ont participé. L'occasion d'échanger, par petits groupes, avec une cinquantaine de sans-abris, qui dorment dehors, dans le métro, parfois dans une tente ou au bord d'un canal. "C'est là qu'on a vu qu'il y avait surtout besoin de vêtements et de couvertures", précise Myriam. "Des fois, ils sont à cinq dans une tente et ce n'est pas évident de se couvrir avec une seule couette", explique Karim.

Yousra : "On ne peut pas fermer les yeux" Copier

"Le bien qu'on leur a apporté, ils nous l'ont rendu : c'est ça qui me donne envie de continuer", précise Karim. Avec parfois de nouveaux profils dans la rue : "avant, c'était plus des gens d'un certain âge. Là, on voit de plus en plus de femmes. _ça nous remet quand même en question_", complète Yousra. Des SDF, mais aussi des migrants et des réfugiés."On ne peut pas fermer les yeux" face à ça, continue la jeune femme.

Cagnotte en ligne

Un petit groupe de bénévoles qui parcourt les stations de métro de la ligne 5, de la cité Pablo-Picasso jusqu'au métro Jaurès. Un thé et des biscuits sont également proposés aux personnes dans le besoin.

L'association a aussi mis en place une cagnotte sur internet pour pérenniser cette action en faveur des plus démunis.