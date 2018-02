Caen, France

"Dans université, il y a universalité : tous égaux face au savoir". C'est ce qu'on pouvait lire jeudi matin sur la façade du lycée Malherbe de Caen avec devant, des dizaines de jeunes remontés contre la réforme du gouvernement sur l'entrée à l'université. Idem devant le lycée Malherbe et Rostand. Selon eux, il s'agit d'une sélection déguisée au profit des meilleurs élèves et des plus aisés.

Le droit pour tous d'aller sur les bancs de la fac

Beaucoup de jeunes caennais voient en cette réforme symbolisée par la plateforme "Parcoursup" une volonté du gouvernement de priver certains d'accès à la connaissance. "Pour moi la fac, c'est la mixité, l'éducation pour tous, cela peut même être une chance pour certains jeunes de certains quartiers défavorisés qui parfois arrachent le baccalauréat à à peine 10 de moyenne, mais veulent réussir", explique Marine, en terminale littéraire au lycée De Gaulle.

Elle ajoute - pour contrer l'argument des amphithéâtres bondés au début de l'année avant de se vider progressivement : "on a le droit de se tromper, lorsque l'on tente la fac, on tente une option dans laquelle on se sent à l'aise, c'est aussi fait pour ça l'université, avoir la possibilité de se réorienter".

A caen TROIS LYCÉE EN BLOCAGE ( Rostand, Malherbe et Charles De Gaulle) pour que la fac reste ouverte à toutes et à tous ! #NonALaSelectionpic.twitter.com/H7QMoMhSSZ — Léa (@gramronoa) February 1, 2018

Blocus levé, mais mouvement prolongé ?

Dans la journée du jeudi, les cours ont repris progressivement dans les trois lycées de Caen touchés par le mouvement. Cependant, certains lycéens vont se retrouver dans la soirée pour discuter d'une éventuelle nouvelle journée de mobilisation vendredi.