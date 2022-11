Des jeunes de la PJJ montent sur la scène de la Fabrica à Avignon

Toute cette semaine, la Fabrica, lieu de création du Festival d'Avignon, accueille huit jeunes de la PJJ, la protection judicaire de la jeunesse de Vaucluse. Avec des comédiens et leurs éducateurs, ces ados au parcours parfois chaotique adaptent pour la scène la BD l'Odyssée d'Hakim, qui relate l'histoire vraie de la traversée de la Méditerranée par un jeune syrien. Ce vendredi soir, après cinq jours intenses de travail, ils montent sur la scène de la Fabrica pour une vraie représentation, face au public.

Se mettre dans la peau d'un migrant

Antoine, Samir, Yacine (les prénoms ont été modifiés) et leurs camarades n'ont jamais mis les pieds sur une scène de théâtre. Alors à quelques heures de la représentation, ils ne sont pas tous très à l'aise. "J'ai un peu peur du public, dit l'un. On n'a pas le droit de se tromper sur scène, poursuit le deuxième. Moi, je ne suis pas du tout stressé, au contraire, j'ai hâte, conclue le dernier".

Ensemble, ils racontent l'histoire d'Hakim, jeune syrien qui traverse la Méditerranée avec son fils. Les ados incarnent le héros, d'autres migrants ou bien des passeurs. "On ne s'était jamais mis dans leur peau, dans leur vie, raconte Antoine, on comprend mieux. Je connaissais l'histoire des migrants ajoute Samir, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de morts. C'est touchant".

"Je vais mettre une antisèche sur mes baskets !" Samir, comédien en herbe

Julie est l'une des comédiennes qui les accompagnent, de la compagnie Primesautier Théâtre, bluffée par leur sincérité. "On prend des claques de vérité, de justesse. Ils ont parfois une telle spontanéité, que c'est plus beau qu'un acteur qui va y travailler pendant une semaine. La PJJ leur demande de ne "pas niveler par le bas. On veut les mettre dans un écrin de travail, dans des conditions de travail comme une compagnie professionnelle qui traverse un processus de création".

Steve va dans le même sens. Il est éducateur PJJ et reconnaît qu'il est toujours "étonné. On se dit 'oula ça va être trop long, trop lourd, avec trop de texte. Mais je suis toujours agréablement surpris par leur volonté. En plus, c'est un projet ambitieux, on n'est pas là pour faire un petit truc qui sert à rien, ça va tenir la route. C'est une expérience inédite et exceptionnelle pour tous, pour nous aussi éducateurs. Je suis sûr qu'à la fin de la semaine, on n'aura même plus envie de partir".

En cas de trou de mémoire, les comédiens auront le droit aux antisèches. Samir sait où il mettra la sienne_. "Sur mes baskets ! Ou sur le front des autres, comme ça je pourrais les lire facilement"_, rigole-t-il. Derrière la désinvolture, ces ados sont surtout très fiers de participer à ce projet, dans un haut lieu du Festival d'Avignon, où de nombreux professionnels du théâtre rêveraient de jouer.