Des jeunes du lycée agricole de Laval installent des bacs pour récupérer vos bouchons en plastique

Dans le cadre d'un projet de communication pour leur BTS au lycée agricole de Laval, quatre étudiants installent de nouveaux points de collecte de bouchons en plastique pour l'association Bouchons d'Amour. Ils seront vendus, recyclés et aideront à financer du matériel pour les personnes handicapées.

Quentin, Valentin, Clément, Corentin et leur conseiller Gilles se mobilisent pour l'association "Les Bouchons d'Amour".

Ils avaient d'abord prévu une grande course solidaire dans le cadre de leur projet de communication, mais les contraintes sanitaires liées au covid-19. Quatre étudiants en BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole (ACSEA) au lycée agricole de Laval, ont finalement opté pour les "Bouchons d'Amour", cette association qui revend vos bouchons en plastique pour récolter des fonds et aider les personnes en situation de handicap : aide à l'achat d'un fauteuil roulant, de matériel handisport, participation dans l'aménagement d'une pièce de vie ou d'un véhicule.

Une opération du 15 février au 30 avril

"C'est une petite action, tout le monde a des bouchons. Ça ne coûte rien, on met tout dans un sac et puis à la fin de la semaine on dépose le tout." expliquent ces jeunes "surmotivés" par le projet : il faut dire que chaque tonne collectée rapporte 280 euros à l'association. Les bouchons, de lait, de bouteilles de jus de fruits, d'eau ou même de gourdes de compote (avec leur petite hélice), sont revendus, fondus puis transformés en pare-choc ou en poubelle à roulettes.

De nouveaux points de collecte

Boulangerie Derval, place de Laval

Boulangerie La Huche à Pain à Laval

La Petite Boul'Ange à Laval

Le Fournil d'Angélique à Laval

Le Bar des Sports à Saint-Berthevin

Vous pouvez retrouver les infos sur le site de l'association et la page Facebook.