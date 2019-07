Des jeunes du monde entier participent en ce moment à un chantier international à Chénérailles en Creuse

Chénérailles, France

Depuis le 12 juillet à Chénérailles, c'est un peu la Tour de Babel ! Onze jeunes de 18 à 30 ans des quatre coins du monde participent jusqu'au 26 juillet à un chantier international. Ils viennent du Mexique, de Corée du Sud, de Russie, d'Arménie, d'Espagne, de Serbie ou encore de France. Tout a commencé l'an dernier avec une délégation de cinq étudiants en architecture ukrainiens pour un projet d'embellissement de la commune. Désormais, il est presque terminé.

Des colonnes cylindriques aux couleurs de Chénérailles

Dans un garage, ça sent encore la peinture fraîche sur 15 colonnes cylindriques d'environ 3 mètres de haut. Parmi les ouvriers en herbe, il y a Gana 20 ans, blouse blanche sur les épaules. Elle vient de Serbie. "Ce sont les couleurs de Chénérailles, explique la jeune fille dans un bon français, le rouge et le jaune."

Gana, 20 ans, vient de Serbie. Elle est étudiante en chimie. © Radio France - Sarah Vildeuil

Sur les colonnes, il y a aussi du vert, du bleu ou encore du blanc pour rappeler les paysages de la Creuse. Gana était déjà passée par Paris et la Provence, mais la Creuse c'est une première pour elle et le territoire lui plait : "Oui, la nature est omniprésente. Il a beaucoup de choses qui me rappellent mon pays, même si elles sont un peu différentes. C'est vraiment jolie."

La vie en groupe

Dans le groupe de Gana, il y a aussi Hector. Cet étudiant en finances de 23 ans est originaire du Mexique et lui aussi est tombé sous le charme de la Creuse: "Cela change des villages mexicains !"

Hector (en premier plan), un étudiant mexicain et Gana, au second plan, étudiante serbe. © Radio France - Sarah Vildeuil

Hector participe pour la première fois à un chantier international. " Nous sommes dans un camping, où chacun a une tâche à faire. Un prépare le repas, un autre fait la vaisselle ou fait le ménage."

Les premiers chantiers internationaux à Chénérailles remontent aux années 70-80. Dominique Farigoux s'en souvient encore. Il est le co-président de l'association des Amis du vieux Chénérailles, à l'origine du chantier.

"J'ai été assez surpris que des jeunes du bout du monde viennent dans un village de 700 habitants pour travailler sur une création collective."- Dominique Farigoux, co-président de l'association des Amis du vieux Chénérailles

Dominique Farigoux, entouré de gauche à droite, d'Aboubakar de Paris, d'Hector du Mexique, de Daniel de Russie et de Gana de Serbie. © Radio France - Sarah Vildeuil

Cette création sera présentée ce jeudi 25 juillet par les jeunes eux-mêmes. Le rendez-vous est à 18h, rue de l'Eglise à Chénérailles. Chaque participant va faire déguster des spécialités de son pays.

Le chantier international est proposé en partenariat avec l'association Concordia, présente dans le monde entier. Elle a un catalogue dans lequel sont recensés les différents chantiers internationaux. Le document est relayé par les ambassades ou encore par le ministère de l'Education nationale. Ils sont aussi recensés sur le site internet de l'association.