Des jeunes du Service Militaire Adapté de Périgueux participeront au défilé du 14 juillet à Paris

80 jeunes du Service Militaire Adapté, un dispositif d'insertion sociale et professionnelle pour les jeunes d'Outre-Mer qui fête cette année ses 60 ans, défileront mercredi prochain sur les Champs-Elysées pour célébrer le 14 juillet. Une douzaine d'entre eux sont issus du centre de formation du SMA de Périgueux. Depuis le 5 juillet, ils se préparent en région parisienne pour ce grand rendez-vous national, avec notamment des répétitions et des visites découverte de Paris. Pour la direction du SMA "c'est une expérience unique pour se retrouver entre territoires, découvrir de nouveaux horizons et côtoyer les militaires encadrant le défilé".

Dans un communiqué du SMA, Cathy en formation au Centre de Périgueux témoigne "c'est un honneur de participer au défilé du 14 juillet et d'être un exemple pour mes trois garçons". Cette Martiniquaise de 27 ans termine une formation de 10 mois pour être agent administratif. Elle a décidé de devenir engagée volontaire au SMA suite à la crise sanitaire.

Les douze jeunes qui viennent du SMA de Périgueux participeront le 14 juillet "au carré final"présenté au président de la République et à la tribune officielle. D'ici mercredi, ils seront reçus par le ministre de l'Outre-mer, Sébastien Lecornu et seront invités à la garden party du ministère des Armées. Retour à Périgueux prévu le 16 juillet.