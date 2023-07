Des jeunes en réinsertion rénovent un ancien restaurant du centre commercial Carrefour Geric à Thionville

Découvrir les différents métiers du bâtiment. C'est l'objectif du chantier d'insertion qui a lieu dans un ancien restaurant du centre commercial Carrefour Geric à Thionville. Jusqu'au 13 juillet, une dizaine de jeunes sont mobilisés par la mission locale de Thionville et deux associations qui luttent contre le décrochage scolaire, l'école de la deuxième chance et la Promo 16.18.

ⓘ Publicité

"Ce que je préfère, c'est démonter les meubles"

Une dizaine de jeunes sont mobilisés sur le chantier © Radio France - Cloé Geffroy

La mission principale des jeunes en réinsertion est de vider entièrement l'intérieur du restaurant, que ce soit les tables, le four à pizza ou encore le bar. Mathéo fait partie de la Promo 16.18 de l'Afpa de Yutz, un organisme qui prend en charge la formation professionnelle des adultes : "je découvre les métiers du bâtiment et ça me plait. Après, je ne sais pas si je poursuivrais dans cette branche mais c'est intéressant de voir comment démonter une cuisine par exemple"'.

Des perspectives d'embauches

Les garçons travaillent de manière autonome, mais pour assurer leur sécurité, il y a tout de même un coordinateur sur place. Son nom : Fabrice O'Brien. Ce chef d'entreprise travaille à la CAPEB Moselle, le syndicat patronal de l'artisanat et du bâtiment. C'est lui fait la passerelle entre ces jeunes et les entreprises partenaires de la CAPEB. "L'idée, c'est d'aboutir à des apprentissages ou des futures embauches". Fabrice O'Brien se dit aussi "fier" de voir "ces gamins travailler dès 7 heures du matin" sur le chantier.