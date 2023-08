Des jeunes Européens réhabilitent un sentier à Saint-Paul-Trois-Châteaux

Le sentier très raide monte dans les bois sur les hauteurs de la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme). C'est une ancienne ligne de train : un petit train de marchandise qui menait aux carrières du midi et permettait d'acheminer les blocs de pierre jusqu'au centre de Saint-Paul. ils partaient ensuite dans de nombreux chantiers du Sud est de la France. La carrière est fermée mais le sentier dans les bois est très prisé des marcheurs et des vététistes.

Serbes, Polonais, Français, Allemands ensemble pour réhabiliter le sentier

Le sentier a été très endommagé par les pluies. L'eau en dévalant a creuser le chemin et il est difficilement praticable.? La ville a déjà fait appel à l'association Concordia : elle organise des chantiers pour les jeunes européens. A Saint-Paul-Trois-Châteaux ils sont treize venus de Pologne, Allemagne, Serbie, Italie, Espagne ou encore France. Ils ont entre 18 et 22 ans. Pendant 15 jours, ils ont renforcé ce sentier en construisant des marches pour canaliser l'eau et l'évacuer sur les côtés. Le chantier avait été débuté en 2022.

La vie ensemble

La ville les avait installés sur un terrain de foot avec chacun une tente et les sanitaires du stade à leur disposition. Ils ont pris leurs repas en commun : chacun cuisine les spécialités de son pays. "On peut faire le tour de l'Europe en restant à table" explique Aurélie, une des trois animatrices.