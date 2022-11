Des jeunes font du théâtre contre le sexisme et le harcèlement de rue aux Couronneries à Poitiers

Environ 200.000 femmes ont été insultées ou harcelées dans les rues de France en 2021. Presque 3.000 agressées ou violées. Et derrière les chiffres, une réalité. Pour sensibiliser, La Ville de Poitiers, l’État, l’université mais aussi l’espace de psychotraumatologie du Centre Hospitalier Laborit, engagent une quinzaine des violences sexuelles et sexistes, une première dans la Vienne. Parmi les initiatives, du théâtre participatif.

ⓘ Publicité

Sur la scène du Carré Bleu, au coeur du quartier des Couronneries, quatre comédiens de la compagnie Arlette Moreau rejouent des scènes de la vie quotidienne, du sexisme ordinaire, pour faire réagir une vingtaine de jeunes. Et chaque volontaire intervient pour trouver une façon de s'interposer, sans violences.

"Un petit geste qui peut sauver la vie"

L'un des trois actes se déroule dans un bus, un femme lit et deux hommes l'abordent de façon inappropriée. Anaïs se lance et intervient. "J'ai essayé de l'aider en me faisant passer pour son amie, et en lui proposant de descendre du bus. On pourrait tous le faire car c'est un petit geste qui peut sauver la vie__", affirme cette lycéenne à Poitiers. Pour elle, il faut lever les tabous autour du sexisme en sensibilisant davantage à l'école.

Selon la préfecture de la Vienne, 296 faits de violences sexuelles ont été déclarés en 2019 contre 558 faits déclarés en 2022, soit une augmentation de 88%.

Identifier pour mieux lutter

"Un geste, un regard intense, un mot déplacé. Ce sont déjà des agressions", soutient l'un des organisateurs Mickaël Buno de Poitiers Jeunes. Des comportements que condamne Kader. "Il faut que ça s'arrête. Si je trouve une fille jolie, je le garde pour moi, je ne vais pas lui balancer t'es un avion de chasse__", raconte ce lycéen de 16 ans.

Mais tout le monde n'en a pas encore conscience souligne un animateur au centre socio-culturel des Trois-Cités. "Ici, les jeunes n'ont pas les mêmes codes sociaux d'où l'intérêt de pouvoir apprendre à les déchiffrer", démontre Toura qui salue cette sensibilisation par la scène.