"Des jeunes ont été mis à la rue" : contre la hausse des actes homophobes, Nancy se mobilise

Le communiqué du ministère de l'Intérieur est tombé ce samedi : les actes homophobes ont connu une très forte hausse en 2019. Le nombre de plaintes a augmenté de 36% par rapport à l'année précédente. Cette tendance se confirme puisqu'en 2018, la hausse était déjà de 33%. "Cela témoigne de l'ancrage profond de l'homophobie et de la transphobie dans la société," ajoute le ministère.

"Le confinement a été un coup dur"

Ces chiffres ont été dévoilés en cette veille du 17 mai, journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie. A cette occasion, le drapeau multicolore doit être installé ce dimanche sur la façade de l'hôtel de ville de Nancy. En partenariat avec plusieurs associations, la municipalité avait également prévu de nombreux événements sur plusieurs jours : concerts, expositions, films, etc. Mais à cause de la crise sanitaire, tout a été annulé ou décalé.

En revanche, une journée d'écoute reste prévue dans deux semaines au local de la Maison LGBTI de Nancy, le samedi 30 mars de 10h à 16h. Une écoute devenue nécessaire après un confinement, parfois très mal vécu pour certains homosexuels.

"Le confinement a été un coup dur, surtout chez les plus jeunes, entre 16 et 18 ans, témoigne Thierry Ragot-Dabel, président de la maison LGBTI de Nancy. Il y a certains garçons et certaines filles qui ont été mis à la rue !"

"Le fait d'être confinés, d'être régulièrement l'un à côté de l'autre, cela ne facilite pas les choses. Souvent, les paroles s'élèvent et certains se font agressés verbalement voire physiquement. C'est vrai il y a eu une montée des tensions envers les homosexuels."

La preuve encore il y a quelques jours : le local de l'association nancéienne a été tagué. "Cela arrive souvent à cette période, certains se réveillent homophobes quand ils se rendent compte que le 17 mai approche".

Un regain de tensions intra-familiales

Après l'ouverture du mariage et de l'adoption aux couples de même sexe en 2013, Thierry Ragot-Dabel pensait que les tensions allaient retomber. Depuis deux ans, il se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Les chiffres du ministère en attestent. "Il y a eu de nouvelles tensions et il y en aura encore suite au déconfinement, déplore-t-il. On va s'apercevoir qu'il y a eu des jeunes et des moins jeunes qui étaient en famille et qui commençaient à vouloir en parler. Mais certaines de ces familles ont eu une réaction ultra-violente. Ils ont commencé à divulguer des choses sur les réseaux sociaux et au sein de leur famille. Les jeunes se sentent de plus en plus agressés."

Pour soutenir les victimes, la Ville de Nancy, les associations et notamment la Maison LGBTI sont à l'écoute sur la page Facebook du Kreuji ou par téléphone au 06 73 08 80 02. Le service "Mémoire, Intégration et Droits de l’Homme" de la commune se tient également à disposition, via la messagerie fporterat@nancy.fr

Il est également possible de contacter la fondation Le Refuge.

En parler à l'école

"Vous savez, lutter contre l'homophobie, c'est un travail de tous les jours, tous les jours, tous les jours, répète Thierry Ragot-Dabel. Les gens homophobes, pour moi, ce sont des gens qui n'ont rien compris. Et c'est cela qu'on n'arrive pas à changer. On a du mal à leur faire comprendre qu'il n'y a pas de différences."

"Quand vous croisez une personne dans la rue, il suffit qu'elle soit de couleur, qu'elle marche différemment ou qu'elle s'habille différemment, on ne va pas nécessaire être agressif envers elle par des gestes, mais il va y avoir des ricanements, des questionnements." Alors comment faire pour changer les regards ?

"L'éducation nationale doit nous amener de l'eau à notre action, répond le président de la Maison LGBTI de Nancy. Comme il y a quelques années, quand on parlait de sexualité en sixième les gens nous regardait avec des yeux pas possibles parce qu'ils pensaient qu'on allait raconter n'importe quoi. Je pense que l'homosexualité et la lutte contre l'homophobie, on doit en parler à l'école. Tout simplement leur apprendre qu'il y a différentes façons d'aimer."