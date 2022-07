Des jeunes restaurent la Citadelle de Besançon - PHOTOS

Pour la cinquième année d’affilée la Citadelle fait appel au Club du Vieux Manoirs. L’association propose chaque été depuis 70 ans à des adolescents de se salir les mains pour restaurer des monuments historiques aux quatre coins de la France. Une manière d’allier à la fois l’esprit des vacances avec la préservation du patrimoine.

Ils ont entre 14 et 17 ans et nombreux d'entre eux ont déjà participé à des chantiers de restauration de monuments historiques en France. © Radio France - Valentin Machard

Restaurer à la manière de Vauban

Au pied du mur d’artillerie, à côté du pont emprunté par les visiteurs pour accéder à la citadelle, les adolescents creusent avec soin et à la truelle pour dégager un mur, enfoui sous la terre par le temps. A leur grande surprise, ils découvrent un troisième niveau : un autre mur encore plus profond. « Ça, ce sera un chantier pour l’année prochaine »,explique Paloma Defert, membre de l'association du Club du vieux manoir et directrice du camp de chantier-patrimoine.

Pour aider les adolescents, des animateurs expérimentés (Virginie, à droite), aussi membres du Club du vieux manoir et qui ont souvent commencé comme simple bénvoles. © Radio France - Valentin Machard

Après avoir dégagé et nettoyé le mur, il faudra boucher les trous entre les pierres. Pour cela, ils utilisent les mêmes techniques de construction qu’au XVIIème siècle, pensées par Vauban, l’architecte de la citadelle. "On s'attache vraiment à restaurer avec les techniques de l'époque pour être les plus fidèles à ce qui se faisait, explique Paloma Defert, d'autant plus que mettre du béton sur ce mur serait vraiment une aberration, parce que le béton ne le laisserait pas respirer et donc ça se fendrait rapidement."

Les jeunes travailleurs sont poussés à travailler en autonomie. Ce qui créé des liens. © Radio France - Valentin Machard

Esprit camp de vacances

Le travail des adolescents attirent les curieux. © Radio France - Valentin Machard

Les journées ne se résument pas aux heures passées sur les chantiers. Certains matins ou après-midis, ils enchaînent les activités (visites des musées, escape-game, …). Le soir, ils profitent de la piscine du camping où ils vivent, des jeux organisés par les animateurs, et des soirées à thèmes. Presque un esprit de colonie de vacances... "Oui, enfin on a seulement deux semaines de chantier, rétorque Sunita, animatrice de 21 ans, donc on doit quand même faire le travail. Mais on les laisse autonome s'ils veulent plus piocher, s'ils veulent plus pelleter, c'est eux qui gèrent."

Pour certains, c'est la deuxième, voire la troisième fois qu'ils viennent sur un chantier de l'association du Club du vieux manoir. Pour d'autres c'est une première, venus avec un ou une amie habituée, ou bien poussés par les parents. Mais tous semblent enthousiastes de cette expérience, à l'image de Louane : "Du coup on fait des vacances utiles, et en même temps on s'amuse et on fait des expériences !"

Paloma Defert, directrice du camp chantier-patrimoine de la citadelle, donne des explications sur comment faire du mortier pour combler les murs comme à l'ancienne. © Radio France - Valentin Machard

Un ticket gagnant-gagnant, autant pour les jeunes, que pour le monument historique. Gaëlle Cavalli est responsable du service valorisation de la citadelle : "Il y a certaines parties de la citadelle qui avec le temps s'est recouverte de terre ou de végétation. Et grâce aux jeunes, les gens vont pouvoir à nouveau l'admirer." Et justement, les adolescents ont découvert un mur enfouis à déterrer... Mais ça c'est un chantier pour l'année prochaine.