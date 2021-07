Des jeunes se forment pendant l'été en Dordogne pour devenir gendarmes réservistes

Ces jeunes disent vouloir être utiles au service de leurs concitoyens. Parmi les 268 réservistes formés pendant 26 jours en juillet 2021 au Centre National d'Entraînement des Forces de Gendarmerie (CNEFG) de Saint-Astier, beaucoup sont étudiants mais certains travaillent déjà. Ces jeunes qui ont 22 ans en moyenne (le plus jeune a 17 ans, le plus âgé 41 ans), dont 42% de femmes, partagent l'envie de "servir" la Nation et leurs concitoyens. Dès la fin de leur formation, ils vont rejoindre les brigades de région pour, par exemple, aider aux contrôles routiers, enregistrer les plaintes ou encore patrouiller dans les villages.

Ces 268 jeunes arrivent de toute la région de Nouvelle-Aquitaine. En Dordogne, à Saint-Astier, ils ont appris le maniement de l'arme et des menottes, la prise de plainte, la protection des blessés sur un accident mais aussi le garde à vous et la marche au pas. Au départ, ils étaient près de 340 inscrits à cette formation, et 290 se sont présentés au début du stage, mais une vingtaine ont abandonné en cours de route. Ils seront donc 268 à prêter serment ce samedi 31 juillet.

Solène Jazédé-Fontagne a 23 ans et cette Lot-et-Garonnaise voulait être utile aux autres Copier

Solène Jazédé-Fontagne est diététicienne en Lot-et-Garonne © Radio France - Harry Sagot

En Dordogne, la gendarmerie compte environ 260 réservistes. Sur le terrain, rien de les distingue sur le terrain des gendarmes dits "d'active" : mêmes uniformes, mêmes fonctions.