Des jeunes volontaires du Service National Universel organisent le 14 juillet à Bouvines

Ils ont entre 15 et 17 ans et ont accepté un défi de taille : organiser toutes les festivités du 14 juillet à Bouvines. Après deux semaines de séjour de cohésion dans le centre de l'Union Française des Centres Vacances (UFCV) de Bouvines, la centaine de participants au Service National Universel (SNU) de la région s'apprête à se dire au revoir après cette journée un peu spéciale. "On est une famille maintenant, un des nôtres est parti plus tôt et on a tous pleuré", glisse Nathan, 15 ans, pendant les préparatifs.

Levés à 2 heures du matin pour préparer les pâtisseries

Ils déposeront la gerbe, s'occuperont des prises de parole et de la Marseillaise : pour la première fois dans la commune, la cérémonie devant le monument aux morts est tenue par les jeunes volontaires. "Il y a deux porte-drapeaux : une personne du village et le maire", explique Coline, 16 ans, "bientôt 17 ans". Ce maire-là n'est pas à la tête de la commune mais du séjour : il a été élu par les autres jeunes lors d'un scrutin grandeur nature, avec un isoloir et un dépouillement.

Les jeunes volontaires entretiennent la maison à insectes qui leur a été confiée. © Radio France - Maxime Glorieux

Ensuite, les participants du SNU, qui viennent du Nord-Pas-de-Calais et de toute la Picardie, invitent les habitants de Bouvines à une grande fête sur le centre de l'Union Française des Centres Vacances (UFCV) à partir de 16h30, avec un concert, un spectacle, des stands et une buvette, sans alcool. Un groupe de jeunes se charge des pâtisseries, dirigé par Nathan, qui se lève à 2 heures du matin ce jeudi. "Je suis en première générale, et lui a un CAP pâtisserie donc ce séjour m'a permis de rencontrer quelqu'un qui est dans les activités manuelles et qui ne connaît pas les mêmes choses que moi", se réjouit Corentin, 16 ans, aux côtés de Nathan.

Deux semaines intenses, du Tour de France aux mines de la région

Parmi les temps forts de ces deux semaines de séjour de cohésion, les jeunes volontaires ont eu la chance de voir leur tee-shirt XXL sur le parcours du Tour de France filmé et diffusé à la télévision mais aussi des formations avec la police et les sapeurs-pompiers ou encore une visite d'une mine de la région. L'UFCV est le seul centre de la région, et l'un des cinq en France à expérimenter une nouvelle forme du SNU : l'organise prend en charge entièrement la formation, alors qu'elle était auparavant réalisée conjointement avec le ministère de l'Education nationale.

Ils ont entre 15 et 17 ans et viennent de toute la région. © Radio France - Maxime Glorieux

Le directeur du séjour pour le SNU, Geoffrey Hannotel, espère faire naître des vocations à travers ces deux semaines autour de la notion d'engagement : "C'est tout une palette de possibilités, de l'engagement bénévole, associatif, ou à travers des corps institutionnels, dans le domaine de l'accompagnement des personnes marginalisées, de la solidarité internationale, de l'éco-citoyenneté. Il y a de plus en plus de parcours d'engagement dans le développement durable !" L'intégralité de ce séjour est gratuit, le transport et l'hébergement sont pris en charge.