Des jeux de société offerts par la CAF de Meurthe-et-Moselle pour un confinement plus apaisé

Plus d’un millier de boites de jeu vont être offertes à des familles défavorisées de Meurthe-et-Moselle par la CAF. Une opération menée par les centres sociaux avec un fabriquant de la banlieue de Nancy. Les premiers retours « font chaud au cœur » et cela permet de « sortir des écrans ».

Les premiers retours sont très positifs et au total, 338 familles défavorisées des quartiers prioritaires du département de Meurthe-et-Moselle vont se voir offrir des jeux de société d’ici vendredi. Quatre jeux par famille, soit 1352 jeux au total, sont distribués en 48 heures.

« C’est peut être des petites choses mais ces familles ont été touchées que l’on pense à elles » assure Frédéric Urbain, directeur du centre social Jolibois à Nancy, qui rappelle que ses équipes font tout pour rester en contact avec les familles depuis le 16 mars, « le lien parent-enfant est très important ».

Prendre le temps lors de la remise

Et Frédéric Urbain précise : « pour la remise des quatre boites de jeu, on a voulu prendre 20 minutes pour pouvoir échanger avec les familles. En respectant les gestes barrières. Et c’est le temps pour pouvoir parler des difficultés, avec notamment des mamans seules. Le jeu c’est un support de soutien avec la fonction parentale pour des familles inquiètes et angoissées et notamment pour l’après confinement…»

Conséquences explosives du confinement

« Dans certains cas, les conséquences du confinement sont explosives et l’approche par le jeu en famille nous est apparue naturelle » estime Ignace Jochaud du Plessis, président de la fédération des centres sociaux de Meurthe- et-Moselle, à l’initiative de l’opération.

Pas moins de 840 enfants profiteront de ces jeux adaptés à tous les âges avec un accompagnement des familles qui continuera après la distribution.

Des jeux conçus en Lorraine

Les jeux choisis sont fabriqués par la société Iello, Une entreprise de 30 salariés basée à Heillecourt en banlieue de Nancy qui a offert certains jeux. Le budget de l’opération tourne autour de 7000 euros, mais c’est surtout une manière de garder le lien précise la Caisse d’allocations familiales qui soutient l’opération.

Le jeu de société moderne crée du lien, de l‘action et cela permet de sortir des écrans

Pour Pierre-Yves Boiffin, directeur départemental de la cohésion sociale à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, le jeu de société moderne « crée du lien, permet de respecter des règles, crée du plaisir et dans la période actuelle c’est très important et il crée de l‘action, cela permet de sortir des écrans ».

Des jeux distribués par les travailleurs sociaux de 13 structures de Meurthe-et-Moselle, notamment à Nancy, Lunéville, Toul, Longwy ou Vandoeuvre.