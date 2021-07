Des JO plus que réussis pour la gymnaste d'Avoine Carolann Héduit

"J'ai le sourire sous le masque !" Et il a de quoi être heureux Marc Chirilcenko. L'entraineur de Carolann Héduit au club d'Avoine-Beaumont gymnastique peut être fier de son élève.

Douzième au concours individuel, après une sixième place en équipe, Carolann a largement réussi ses tout premiers Jeux olympiques. Et cela, à 17 ans et demi seulement. " Pour cette finale individuelle, elle fait un sol vraiment extraordinaire en terme de qualité, elle réalise son meilleur saut de la semaine. Elle a dépassé les objectifs qu'on avait envisagé. C'est très très encourageant !"

Le rêve d'une médaille pour Paris 2024

Encourageant pour la suite. Et la suite, c'est bien sûr les prochaines olympiades, Paris 2024. Qu'elle va préparer ici, à Avoine. " Il va falloir d'abord franchir une première étape, c'est de devenir finaliste de manière plus régulière", poursuit Marc Chirilcenko. "Et ensuite, il faudra peaufiner pour devenir médaillable. Aux barres asymétriques, qui reste son agrès fort, je pense qu'elle a encore une belle marge de progression. Au sol aussi et au saut de cheval elle peut encore évoluer."

Mais tout de suite, c'est le retour en France et en Touraine. Carolann Héduit devrait rentrer dans la nuit de dimanche à lundi. Avant de profiter d'une semaine à dix jours de repos bien mérités. Puis il sera déjà temps de se remettre au travail. Car en octobre, elle retournera au Japon pour y disputer les championnats du monde.