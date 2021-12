Des jouets à tout petits prix : le Secours Populaire ouvre une boutique libre-service de Noël

A partir du jeudi 2 décembre, le Secours Populaire lance une boutique libre-service pour les fêtes, dans laquelle sont vendus à tout petits prix des jouets et des décorations de Noël. L'objectif : permettre au plus grand nombre de s'offrir le Noël qu'il a envie.

Tenues rouges et blanches, décorations pour la maison, jouets, livres, CD... La boutique solidaire du Secours Populaire dans le quartier Neuhof à Strasbourg se met aux couleurs de Noël à partir du jeudi 2 décembre, dans le cadre de l'opération Pères Noël Verts. Dans cette boutique libre-service, tout est vendu à un prix solidaire pour que le plus grand nombre puisse s'offrir le Noël dont il a envie.

Beaucoup de choix à prix solidaire

Des peluches de seconde main, au jeu de société flambant neuf, tout ici est vendu à un, deux ou cinq euros. Vendu et pas offert insiste Camille Vega, le secrétaire général du Secours Populaire du Bas-Rhin. "Ce n'est pas le Secours Populaire qui offre ces produits aux bénéficiaires... L'objectif, c'est vraiment que les parents par exemple puissent acheter ce qu'ils veulent à leurs enfants."

Des jeux de société tout neufs vendus à moins de cinq euros © Radio France - Jules Hauss

Dans la boutique il y a beaucoup de choix, tant en matière de décorations de Noël, qu'en jouets. Une grande partie des produits sont neufs. Là encore, c'était une volonté de l'association. "On ne voulait pas qu'il n'y ait que des produits de seconde main. On veut laisser aux parents le choix d'offrir du neuf, ou de la seconde main", poursuit Camille Vega.

Plus il y a de monde et plus on sera contents

Tout le monde est le bienvenu dans cette boutique libre-service. Car grâce aux partenaires (librairies indépendantes strasbourgeoises, un magasin Biocoop, un supermarché), l'association ne manque pas de jouets. "Plus il y aura de monde et plus on sera contents, affirme Claude, une bénévole de l'association.

Des décorations à un euro. © Radio France - Jules Hauss

Le bénéfice des ventes financera d'autres opérations comme une boutique alimentaire, là encore orientée sur les fêtes de fin d'année. Elle permettra à des personnes, suivies par l'association cette fois, de s'acheter de quoi faire un repas festifs, comme de la pintade et des chocolats.

La boutique libre-service est ouverte jusqu’au 22 décembre les lundi mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h à 16h. Elle est située au 5 Rue Jean-Henri Lambert. Des points de collecte sont situés au magasin Biocoop Polygone de Strasbourg et au supermarché Auchan d'Illkirch. Une grande collecte de jouets y sera d'ailleurs organisée le week-end du 4-5 décembre.