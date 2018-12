Des jouets d'occasion par milliers à la boutique Emmaüs de Limoges

A l'approche de Noël, la communauté Emmaüs de Limoges consacre une grande partie de sa boutique aux jouets et décorations de Noël. Cette vente, qui va durer jusqu'au 29 décembre, rencontre un grand succès.

En ce moment, la boutique de la rue Armand Barbès ressemble à la fois à la caverne d'Alibaba et l'antre du Père Noël : jouets, poupées, camions, voitures, trains miniatures, ou encore jeux de société... on trouve de petits trésors, notamment des jeux ou des jouets parfois historiques, qu'on ne trouve plus dans un magasin classique.

Mais surtout, les clients viennent ici "parce que les prix sont super intéressants, ça permet de gâter les enfants même quand on a de tout petits moyens comme moi. Mais en plus, on fait une bonne oeuvre, on permet à leurs activités de vivre".

Et en effet, Emmaüs compte énormément sur cette période qui précède Noël. Pierre, l'un des bénévoles, ne s'en cache pas : "oui, on compte dessus pour faire rentrer de l'argent, étant donné qu'on ne touche aucune subvention et qu'on ne vit que de ce que l'on fait. Alors c'est une période très importante comme pour un grand magasin. Malheureusement, il faut toujours parler argent" !

Besoin d'argent, notamment cette année. Car après Noël, Emmaüs Limoges doit lancer de gros travaux dans ses bâtiments. Et là, pas de cadeaux sur les factures.