Des jouets distribués aux enfants malades de la Timone

Marseille, France

C'est aussi noël dans les hôpitaux à la Timone l'association "les rois du monde" est venue distribuer des cadeaux pour les enfants hospitalisés. Des jouets distribués par le père noël évidemment, mais aussi Minnie et la Reine des neiges dans une ambiance festive, qui tranche dans les couloirs habituellement plus ternes des services pédiatriques. L'association "les Rois du monde" et ses 34 bénévoles offre chaque année 30.000 jouets à des enfants malades.