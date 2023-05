Des joueurs de palets bretons foulent la pelouse du Roazhon Park pour un tournoi inédit

Changement d'ambiance au Roazhon Park. Au lendemain de la victoire rennaise face à Monaco (2-0) en Ligue 1, un tournoi géant de palet breton était organisé dans l'enceinte des Rouge et Noir ce dimanche 28 mai. Un évènement à l'initiative de l’association de palet breton "La P’tite planche" et du Stade Rennais. 200 équipes étaient réunies pour cette grande compétition devant des centaines de spectateurs assis dans le stade. Sur la pelouse, pas de crampons ni de joueurs professionnels, mais des dizaines de planches de bois et des joueurs, plus ou moins expérimentés, impressionnés de jouer dans ce cadre exceptionnel.

Les 200 équipes se sont affrontées tout l'après-midi, sur la pelouse du Stade Rennais. © Radio France - Julien Prouvoyeur

C'est le cas de Matthéo : "On est dans l'antre du stade. Ce sont des émotions. C'est magique de faire ça. Je sais que les autres années, c'était sur le parking devant le stade. Avoir la possibilité de le faire sur le terrain, c'est incroyable." Autour de lui, les lancers de palets s'enchaînent et même les professionnels sont là. Xavier est champion de France 2017. Il n'aurait loupé ça pour rien au monde : "Je suis hyper content. J'aurais pu être dans un autre concours qui fait partie du championnat de France. J'ai préféré venir ici parce que je suis né à Villejean, juste à côté du Stade Rennais. Mon père, il m'a accueilli dans les tribunes, les tribunes populaires. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, je pense que dans n'importe quel concours, on ne vivra pas ce qu'on a vécu aujourd'hui."

Les spectateurs sont présents aussi bien pour la compétition que pour le lieu, comme Fabrice : "On est tous supporters du Stade Rennais. Forcément, jouer sur la pelouse, c'est extraordinaire. Moi-même, je suis venu les voir jouer mais aussi fouler la pelouse." Et la tenue est de circonstance pour Max, qui a le maillot des Rouge et Noir sur les épaules. "Floqué Martin Terrier", lance l'adolescent. Alors pas de Martin Terrier sur la pelouse, mais un certain Benjamin Bourigeaud. Le joueur du Stade Rennais a d'ailleurs remis le trophée aux vainqueurs du tournoi.