Des joueurs du FCSM donnent des fournitures scolaires aux enfants défavorisés à Belfort

Maxime Do Couto Teixeira, Yoël Armougom, Aldo Kalulu, Mehdi Jeannin et Maxence Prévost se sont prêtés au jeu

Une fois les paquets ouverts, les petits sautent vite sur les joueurs pour les photos et autographes. Maxime Do Couto Teixeira, Yoël Armougom, Aldo Kalulu, Mehdi Jeannin et Maxence Prévost se prêtent au jeu et tapent le ballon avec les jeunes. "Je suis très heureux qu'ils soient là", confirme Amer, 10 ans. "Quand j'ai ouvert le cadeau j'étais surpris et je les ai remerciés. C'était un manteau que je demande depuis quatre ans et voilà, j'en ai un", dit-il, sourire aux lèvres.

Garder les pieds sur terre

Un plaisir partagé par Mehdi Jeannin, gardien du FCSM, qui tient à garder les pieds sur terre. "Même si on est connecté à la réalité, on vit très très bien et on n'a pas les soucis du quotidien qu'ils ont", commente-t-il. "Il y a une maman qui ne pouvait pas racheter de chaussures à son fils, on a pu contribuer à ça et c'est une fierté énorme."

Les joueurs ont tenu à ajouter des vêtements dans le panier, mais ce sont bien les fournitures scolaires qui coûtent le plus cher. "Pour les plus grands, on a acheté des calculatrices scientifiques et une calculatrice vaut à peu près 80€", détaille Pia Romand, de l'association Dons Solidaires. "J'ai vu la tête d'un des jeunes de 18 ans quand il a ouvert le paquet, il a dit "waouh"." L'association recherche d'ailleurs ses premiers bénévoles dans le Territoire de Belfort.