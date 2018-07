Quelques jeunes sont tombés à l'eau ce samedi 21 juillet 2018, à Saint-Étienne ! Ils participaient à un challenge de joutes lors de la fête du quartier de Terrenoire. Les familles et les curieux qui sont venus jusqu'au bassin de Janon n'ont pas été déçus du spectacle.

Loire, France

Des joutes nautiques se déroulent ce week-end à Saint-Étienne. C'est dans le cadre de la fête du quartier de Terrenoire. Depuis ce samedi 21 juillet, des joutes se tiennent dans le bassin de Janon jusqu'au dimanche à 19h. Les épreuves sont organisées avec le comité départemental de joute et barque du district de la Loire.

Nadège est membre du club de joute de Saint-Just-Saint-Rambert, elle assure qu'en plus d'être un spectacle, c'est surtout un très beau sport : "Les jouteurs courent avant d'aller sur l'eau, ils sont en position de grand écart sur les barques et doivent tenir des perches assez lourdes qui pèsent jusqu'à 35 kg et peuvent mesurer 6 m de long."

"C'est très joli à voir et des jeunes pratiquent la joute, une tradition se perpétue", sourit Michèle venue avec sa petite-fille Jade. Dans la Loire, on relève 1 400 licenciés dont Donovan, jouteur né dans une famille de jouteurs : "Ce n'est pas comme le foot, c'est un sport original. Dans ma classe, je suis le seul à en faire."

Michèle et sa petite-fille, Jade, à la fête de quartier de Terrenoire à Saint-Étienne © Radio France - Marion Aquilina