Des juifs arrêtés en Mayenne le 15 juillet 1942, la veille de la rafle du Vél d'Hiv

Il y a 80 ans, jour pour jour, les 16 et 17 juillet 1942, la police française arrête et déporte 13 000 juifs à Paris. C'est la rafle du Vél d'Hiv, l'un des épisodes les plus dramatiques de notre histoire. La veille, d'autres rafles de juifs ont eu lieu dans l'Ouest, y compris en Mayenne.