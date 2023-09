Des Landais ont fait estimer gratuitement leurs objets d'art par une maison de ventes aux enchères

De vieux bijoux, des tableaux, des sculptures ou même de vieilles bouteilles de vins... Une cinquantaine de Landais ont apporté leurs objets de valeurs ce mercredi 13 septembre à deux commissaires-priseurs de la maison de vente aux enchères parisienne Rossini, qui les ont estimé gratuitement. Une occasion de découvrir si ce vieux vase entreposé dans un grenier depuis 30 ans vaut beaucoup d'argent, ou pas.

ⓘ Publicité

"L'idée c'est de récupérer un peu de sous pour notre maman, à qui je souhaite éviter la maison de retraite et découvrir qu'on a des choses chouettes chez soi, ça peut être marrant", affirme Dominique dont les deux statues venues d'Indochine pourraient être vendues environ 500 euros chacune si elle les met aux enchères.

Une fois par an dans les Landes

La maison de vente aux enchères Rossini parcourt la France, pour "démocratiser" l'estimation d'objets d'art selon François-Xavier Poncet, commissaire-priseur. Ce n'est pourtant pas un réflexe alors que ça peut s'avérer très utile. En cas d'héritage par exemple. "Quand on a une maison qui nous tombe sur les bras, on ne sait pas trop par quel bout prendre tout ça. Nous on conseille, on aiguille, on dit 'ça, vous pouvez vous en débarrasser, ça n'a pas de valeur, ça en revanche ça en a énormément...' On est un peu une boussole dans ces moments-là", détaille François-Xavier Poncet.

L'opération a lieu une fois par an dans les Landes. Si cette journée est gratuite, Rossini prend tout de même une commission de 20% lors de la vente d'un objet mis aux enchères.