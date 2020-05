Dès le 11 mai, le stationnement redevient payant à Toulouse, Albi et Montauban

Plus que quelques jours avant le retour du stationnement payant et donc des contraventions. Dès le lundi 11 mai et la fin du déconfinement, il faudra de nouveau payer au parcmètre à Albi, Montauban et Toulouse.

Dès lundi, le stationnement est de nouveau payant dans de nombreuses villes de la région Midi-Pyrénées. Ce sera le cas à Montauban, à Albi ou encore à Toulouse. Il faut que vous pensiez à déplacer votre voiture si vous ne voulez pas payer au parcmètre ou prendre le risque d'avoir une contravention.

Pour l'adjoint aux transports à Toulouse Métropole, Jean-Michel Lattes, c'était important et cohérent que ça redevienne payant pour que l'activité reprenne : "Aujourd'hui on a des voitures qui sont fixes depuis six à huit semaines, on a une ville qui est figée. _Si on veut que l'activité redémarre, on a intérêt à aller dans ce sens_. Il serait paradoxal de décider que le stationnement est gratuit au moment où les transports en commun redeviennent payant."

Dès le 11 mai, le service de transports Tisséo retourne à un fonctionnement normal et payant sur ses réseaux bus, tram et métro.