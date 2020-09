Des leçons de vélo pour adultes pour reprendre le guidon en sécurité

A Pujaut (Gard), un moniteur de vélo apprend aux cyclistes à se déplacer en ville. Le vélo séduit de plus en plus de citadins pour aller travailler ou faire ses courses. mais circuler parmi les voitures nécessite une remise à niveau.

Le vélo a profité de la crise sanitaire. Pour éviter la proximité dans les transports en commun, de plus en plus de personnes deviennent cyclistes. Mais reprendre son vélo n'est pas toujours facile. Surtout au milieu de la circulation des voitures. A Pujaut un moniteur de cyclisme donne des cours de vélo aux adultes, débutants ou non. Ces cours peuvent être financés par l'opération Coup de Pouce Vélo du gouvernement. Il suffit de quelques séances pour retrouver sécurité et aisance au guidon.

Circuler en ville, ce n'est pas comme pédaler en balade sur un chemin

Le moniteur Frédéric Lafont a demandé à Joëlle d'appuyer sur les pédales puis brusquement il crie "arrêt d'urgence !" Les freins crissent. Joëlle met pied à terre. Cette quinquagénaire a décidé de "reprendre le vélo pour aller travailler". Elle prend une leçon devant le stade de Pujaut car "la circulation en ville, ce n'est pas pareil que sur un petit chemin où il n'y a personne. J'ai besoin de me sentir à l'aise. Je me rends compte que je sais pédaler mais je ne sais pas maîtriser mon vélo. S'il s'agit d'aller tout droit en ballade, c'est facile mais s'il faut avoir des réactions rapides, je ne sais pas passer entre les voitures, éviter les obstacles, les piétons. Pour que tout le monde soit en sécurité, j'ai besoin d'une remise à niveau".

Apprendre à rouler droit sur les pistes cyclables

Le moniteur de cyclisme Frédéric Lafont propose des sorties en VTT mais depuis quelques semaines, il s'est transformé en professeur de vélo pour ceux qui veulent rouler en ville : "la majeure partie des gens se disent qu'ils savent faire du vélo, qu'ils savent pédaler et que tout va bien mais avec mes leçons, ils se rendent compte qu'ils ne maîtrisent pas l'engin si bien que ca. Il faut anticiper les freinages, apprendre à rouler droit car les pistes cyclables ne sont pas larges. Le secret du virage, c'est prendre un virage large, pédaler avec les doigts sur les freins."

Frédéric Lafont confie que "le secret du virage, c'est prendre un virage large, pédaler avec les doigts sur les freins". Après un peu plus d'une heure d'exercices, Joëlle maîtrise enfin les virages serrés : "en une séance, je sens les progrès. Moi, je suis plutôt assez fière d'apprendre à faire mieux à 53 ans".

