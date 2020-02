Des lecteurs de plaques d'immatriculation pour réduire l'attente au Mont-Saint-Michel

Le Mont-Saint-Michel s'équipe de lecteurs de plaques minéralogiques pour réduire le temps d'attente à ses parcs de stationnement. Le site manchois accueille trois millions de visiteurs par an.

Mont Saint-Michel, France

Des lecteurs de plaques d'immatriculation sont en cours d’installation sur les parkings du Mont-Saint-Michel. Il en existe déjà pour les parkings bus, les hôtels et pour les employés. L'opérateur de transport Transdev Normandie a renouvelé son partenariat avec le groupe Thales. C'est une extension du système, baptisé WiLiX, mis en service à la Merveille depuis 2012 : les différents parkings et le filtrage de la Caserne ont été équipés de 38 bornes d'entrée/sortie, dix caisses automatiques et d'un système informatique de supervision globales.

Fin des abus

Des fonctionnalités nouvelles, comme la lecture de la plaque d’immatriculation ou le payement sans contact ont été déployés dans les différentes aires de stationnement ces derniers temps. Il s'agit de faciliter l'utilisation des usagers et fluidifier la sortie des véhicules. "L'ajout de la nouvelle fonctionnalité de la lecture de plaques s'inscrit parfaitement dans notre processus d’amélioration continue de la qualité de service proposée à nos visiteurs", commente Régina Dutacq, directrice Transdev Mont-Saint-Michel. En particulier, réduire le temps d'attente pour la sortie des véhicules. Il s'agit aussi de mettre fin à des abus constaté par le gestionnaire, comme des prêts de cartes d'abonnement à des gens qui n'y avaient pas souscrit.

Les parkings du Mont-Saint-Michel disposent de 4500 places de stationnement. La Merveille accueille chaque année trois millions de visiteurs.