Des légendes du football à Nice pour un match caritatif au profit des victimes du 14 juillet

Une rencontre entre d’anciens internationaux français et italiens est prévue à Nice le 17 juin prochain à 20h45 à l’Allianz Riviera. La recette du match sera reversée à l’association Promenade des Anges au profit des victimes et des familles des victimes de l’attentat du 14 juillet.

Des grands noms du football s’engagent pour les victimes et les familles des victimes de l’attentat du 14 juillet. Un match caritatif entre la France et l’Italie est programmé à Nice à l’Allianz Riviera le 17 juin à 20h45. L'annonce a été faite ce mercredi matin à Nice en présence du président de la région PACA Christian Estrosi, du maire de Nice Philippe Pradal, du président de l'OGC Nice Jean-Pierre Rivère, de l'association Promenade des Anges et de Jean Tigana, président du Club des Internationaux de Football (CIF). Jean Tigana souhaite apporter son soutien à l’association Promenade des Anges. Le président du CIF, Jean Tigana s’est dit très ému de participer à ce match caritatif, il espère que le public sera au RDV et les joueurs à la hauteur.

Barthez, Abidal, Djorkaeff, Cheyrou, Petit s’engagent pour les victimes de l’attentat

D’anciens internationaux comme Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff, Vincent Candela, Fabien Barthez ont déjà confirmé leur présence à Nice le 17 juin prochain. Zinedine Zidane pourrait aussi être à l’Allianz Riviera par solidarité pour les victimes de l’attentat. La liste n’est pas encore définitive. Côté italien, Rossi, Zambrotta, Di Baggio et éventuellement Materazzi pourraient être présents.

La recette reversée à l’association Promenade des Anges

Les places sont en vente dès ce mercredi sur internet et à partir de vendredi 10 mars dans les points de vente habituelle. Les billets coûtent 10, 20 et 30 euros. La recette sera ensuite reversée à l’association Promenade des Anges, association de victimes et de familles des victimes. La somme permettra de réunir toutes les familles de victimes réparties dans le monde explique la présidente de l’association Promenade des Anges Emilie Petitjean. Cette mère de famille qui a perdu son petit garçon de 10 ans dans l’attentat est très "fière que tous ces grands noms du football participent à ce match caritatif" le 17 juin 2017 à l’Allianz Riviera de Nice.