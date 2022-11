Des Ligériens bientôt dans le livre Guinness des records

Florent Arnaud et ses coéquipiers pour battre le record du monde du plus grand tracé GPS

C'est un drôle de pari que se sont lancés Florent, Maxime, Nicolas et Franck : tenter de battre le record du monde du plus grand dessin GPS. L'actuel record est un coeur de 760 kilomètres, eux ont choisi de représenter un dinosaure de 1 050 kilomètres, en pédalant sur les routes de l'Allier, de l'Indre et de la Creuse. "On a choisi ces départements parce que ce n'est pas loin de chez nous, de la Loire et puis parce que c'est plat et qu'il y a moins de routes sinueuses qu'en montagne, ce qui nous permet de faire des formes précises, comme les dents par exemple", explique Florent Arnaud qui a tracé le parcours en amont.

ⓘ Publicité

Le Montbrisonnais et ses amis n'en sont pas à leur coup d'essai : "On a déjà fait des dinosaures, plus petits, pour s'amuser, donc on a choisi de garder ce dessin quand on a vu qu'on pouvait battre un record du monde". Ils se sont donc élancés le 29 octobre dernier et prévoient une arrivée le samedi 5 novembre.

Le tracé du vélociraptor sur la page Facebook de Florent Arnaud - Florent Arnaud

Apporter des preuves au livre Guinness des records

Pédaler ne suffira pas pour être inscrit dans le livre Guinness des records, il faut aussi que les quatre ligériens apportent la preuve de leur exploit, ce qui demande un peu de travail : "Tous les jours on collecte des signatures et on fait remplir des fiches de témoignages aux habitants, on prend des photos, des vidéos, on note les coordonnées GPS...etc. C'est une organisation". Le tout sera envoyé la semaine prochaine à Guinness afin qu'il valide le record mondial.