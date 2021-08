Saint-Étienne : ils créent un habitat participatif pour bien vieillir ensemble et recherchent d'autres foyers

Cinq Ligériens, deux couples et une personne célibataire, montent actuellement un projet d'habitat participatif à Saint-Étienne, pour bien vieillir ensemble. Ils souhaitent bâtir un nouveau lieu de vie solidaire et sont encore à la recherche d'autres personnes intéressées pour intégrer l'aventure !

Une partie du groupe : Vincent, Claire, Jean-Yves et leur petit-fils, et Carole Samuel, accompagnatrice de projets d'habitat participatif en Auvergne-Rhône-Alpes.

Ils sont cinq pour le moment, deux couples et une personne célibataire, âgés de 55 à 62 ans et veulent créer un habitant participatif et solidaire à Saint-Étienne pour bien vieillir tous ensemble. Ce groupe de Ligériens travaille sur le projet depuis plusieurs mois et lance un appel pour que d'autres personnes, séduites par l'idée, les rejoignent.

Un lieu de vie solidaire et partagé

Tout est parti d'une envie commune entre deux couples d'amis, Anne et Vincent et Claire et Jean-Yves, qui ont réfléchi à une autre façon de vivre leur vieillesse, davantage solidaire et communautaire. Entre temps, Patricia, célibataire, les a rejoint. Ils sont aujourd'hui cinq et croient plus que tout à ce nouveau modèle d'habitat participatif.

L'idée c'est qu'on puisse compter les uns sur les autres, s'entraider et partager des moments ensemble

Au total, ils souhaitent être une dizaine au sein de cet habitat participatif. "Chacun aura son appartement, mais pourra aussi profiter de parties communes comme le salon, la cuisine, la lingerie... On aimerait aussi avoir un potager, mais ça dépendra du lieu qu'on trouvera" explique Jean-Yves, qui, avec sa femme Claire, a déjà l'expérience de l'habitat participatif puisqu'ils vivent aux Castors sur la ZAC Desjoyaux à Saint-Étienne. "L'idée c'est qu'on puisse compter les uns sur les autres, s'entraider et partager des moments ensemble" souligne Vincent. Le groupe tient à monter ce projet sur Saint-Étienne, pour avoir tous les services, commerces et établissements de santé à proximité.

Une alternative aux maisons de retraite

Agés de 55 à 62 ans, ils préfèrent anticiper dès maintenant pour vivre leur vieillesse confortablement et ne pas se retrouver au pied du mur, si un jour ils sont sujets à des problèmes de santé. "On a envie de pouvoir choisir comment on va vieillir !" lance Claire, appuyée par son mari, Jean-Yves, qui souhaite "montrer un autre chemin".

On a envie de pouvoir choisir comment on va vieillir !

Les membres du groupe pensent notamment à ce que vivent actuellement leurs propres parents, comme ceux de Jean-Yves : "mes parents ont vieilli comme la plupart dans une maison de retraite, mais j'ai envie d'autre chose pour moi et pour mes enfants aussi, de ne pas être une charge". Pour mener à bien leur projet, ils ont donc crée une association (Sol'EnVie), écrit une charte, désormais ils doivent définir le cadre juridique et par la suite trouver le lieu, un bâtiment déjà existant ou à construire/rénover. Carole Samuel, accompagnatrice de projets d'habitat participatif en Auvergne-Rhône-Alpes, est présente à leurs côtés pour les aider dans le montage du projet. "Maintenant l'objectif c'est d'aller débusquer des partenaires pour financer leur projet, les appartements seront certainement en location". A ce sujet, le groupe insiste sur le fait qu'il faut que ce soit accessible à toutes les bourses. "Il faut que financièrement tout le monde puisse s'y retrouver, on travaille avec des bailleurs sociaux pour que les APL soient possibles" indique Claire.

Si vous êtes intéressés pour être les futurs locataires de cet habitat collectif, aux côtés de Jean-Yves et Claire, Anne et Vincent, et Patricia, vous pouvez les contacter au 06 75 44 98 29 ou par mail : solenvie42@gmail.com.