Des Lillois se mobilisent pour sauver une jeune Camerounaise

Un collectif vient de se créer à Lille pour aider Hera. Cette jeune fille de 16 ans habite Yaoundé au Cameroun et elle est atteinte d’un cancer. Elle doit subir une opération chirurgicale en France qui coûte très cher.

Hera a 16 ans, cette jeune collégienne, bonne élève, sportive et enthousiaste dans la capitale du Cameroun à Yaoudé. Il y a deux ans, elle a appris qu’elle souffrait d’une grave maladie, un cancer au niveau de la mâchoire.

Une opération qui coûte 20 000 euros

La jeune fille doit subir une opération chirurgicale très délicate. Mais cette intervention n'est pas possible dans son pays. Hera doit donc venir se faire opérer en France. Mais le devis de l’intervention est de 20.000 euros. C’est pour cela que Thomas et Isabelle, un couple de Lillois, qui a vécu au Cameroun a décidé de monter une collectif, avec d’autres amis ainsi qu’un médecin. "Nous avons vécu deux ans au Cameroun dans le cadre d’un travail de coopération. Là-bas, les parents d’Hera, qui sont des personnes très intègres et honnêtes sont devenus de véritables amis, nous connaissons Hera depuis qu’elle a 10 ans et nous voulons l’aider" explique Isabelle émue par cette histoire.

Le collectif pour Hera a crée une page facebook © Radio France - Collectif pour Hera

Dénoncer les inégalités d’accès aux soins entre les Pays du Nord et du Sud

Pour Thomas, le compagnon d’Isabelle, l'histoire d'Hera est aussi révélatrice de nombreuses inégalités, des inégalités entre les pays du Nord et du Sud. C'est aussi pour cela qu'il lance cette cagnotte. Pour Thomas: "ces inégalités obligent des familles qui savent que ces maladies se soignent à partir à l’étranger et engager des dépenses gigantesques pour sauver leurs proches".

A Ecouter : 20.000 euros pour sauver Hera Copier

Et pour sauver Hera, Isabelle et Thomas se donnent deux mois, deux mois pour réunir les 20.000 euros nécessaire pour l'intervention. Pour l’instant, le collectif a déjà collecté environ 7000 euros : "Nous avons donc besoin de plus pour espérer sauver Hera" insiste Isabelle.

Vous souhaitez participer ? Deux formes possibles :

Faites un don sur la cagnotte en ligne Leetchi : Aidez-moi à vaincre mon Cancer

Faites une promesse de dons par mail à collectif.hera@gmail.com

Une page facebook a aussi été crée : Collectif pour Hera