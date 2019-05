Des lits superposés installés dans les écoles maternelles de Marseille en septembre

Marseille, France

250 nouveaux lits superposés vont intégrer les écoles maternelles marseillaises dès la rentrée prochaine pour répondre au manque de lits. Dans certaines écoles, tous les enfants de trois ans ne peuvent pas faire la sieste dont ils ont pourtant besoin. Et cette future commande doit servir à absorber l'augmentation des tous petits dans nos écoles en septembre. En effet, le projet de loi soutenu par le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, prévoit l'instruction obligatoire dès trois ans, en petite section maternelle.

Certains parents sont inquiets

Devant l'école maternelle du Square Michelet qui teste ces lits, près du stade Vélodrome, Harenasoa vient déposer son fils. Il ne fait plus la sieste car il a 4 ans mais elle trouve le système dangereux :"Parfois les petits après la sieste, ils ne sont pas bien réveillés et si il n'y a personne pour surveiller, ils peuvent tomber". La maman concède néanmoins que des lits supplémentaires étaient nécessaires : "L'année dernière, mon fils ne pouvait pas faire la sieste tous les jours" faute de place.

Les syndicats s'interrogent

Devant une autre école, celle de Vincent Leblanc dans le centre de Marseille, Véronique Spicciani fulmine. Cette "tata" et représentante syndicale FO trouve ces lits dangereux "Est-ce que les petits vont pouvoir monter dans les lits superposés ? Car certains ont a peine deux ans et demi". Et la syndicaliste renchérit "Si l'un d'entre eux demande à aller aux toilettes, qui va surveiller les autres ? Une chute peut survenir"

La ville de Marseille sûre de ces lits superposés

"Nous avons testé ce dispositif dans deux écoles depuis septembre et tout le monde est ravi" attaque Danièle Casanova, adjointe à l'éducation pour la mairie de Marseille. "Il n'y a eu aucun accident" et il y aura toujours suffisamment d'ATSEM pour aider les enfants "comme le prévoit la loi", soit une pour 25 enfants. De plus, l'élue précise que les lits répondent à des normes de sécurité : "Ils mesurent moins d'un mètre de haut, ils possèdent des rambardes sur les côtés".

La municipalité a déjà lancé son appel d'offre pour 250 lits superposés. Ils seront livrés dans les écoles maternelles dont les directeurs en feront la demande. Il y en a 200 dans toute la ville.