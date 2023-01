Des locataires du bailleur Habitat Marseille Provence manifestent contre l'envolée des charges de chauffage

L'inflation se retrouve aussi dans les charges des habitants. Des dizaines de locataires marseillais ont manifesté ce vendredi matin à Frais Vallon dans le 13e arrondissement de Marseille, contre la hausse vertigineuse des charges réclamée par le bailleur social de la Métropole. Une facture de chauffage multipliée par trois qu'Habitat Marseille Provence justifierait par la flambée des prix de l'énergie , selon les habitants rencontrés par France Bleu Provence.

Et pourtant les habitants ont froid

Cette flambée des charges liées au chauffage collectif, fragilise des habitants déjà précarisés par la hausse générale des prix. C'est le cas de Christelle, mère isolée de deux enfants "dont un handicapé". Cette habitante de la cité Les Oliviers, voisine de Frais Vallon, voit ses charges générales multipliées par trois. "Je payais à la base 53 euros et c'est monté à 165 euros par mois auxquels faut ajouter 53 euros de chauffage. Et ça va encore augmenter, détaille cette maman en colère qui affirme vouloir quitter son logement social pour le privé. "On n'a pas le chauffage, c'est rare d'avoir l'ascenseur, je vais payer pour rien".

Ahmed et sa famille n'envisagent pas de quitter la cité Frais Vallon, malgré les charges toujours plus élevées et un chauffage souvent défectueux. "Ca ne fonctionne pas, explique le Marseillais. Mes enfants sont avec les pulls à la maison. Il fait moins de 19 degrés ! Ahmed ne comprend pas pourquoi ses charges de chauffage augmentent autant. Il a le sentiment que le bailleur abuse et profite de la fragilité des locataires, majoritairement d'origine étrangère. "Il n'y a pas de structures pour les enfants, pour les personnes handicapées. On n'a rien ! HMP se gave sur notre dos". Alors, conseillé par son avocat, Ahmed décide de ne pas payer la hausse des charges en versant la somme sur un compte avec constat d'huissier. Pour faire les choses bien", explique cet habitant posé malgré sa colère.

Le bailleur social donne rendez-vous aux locataires mardi 24 janvier

Enfin beaucoup d'habitants racontent à France Bleu Provence les difficultés pour finir le mois. Marie, par exemple n'y arrive déjà plus alors la hausse du chauffage va mettre la retraitée à genoux. "Je payais 64 euros de chauffage et là je paye 191 euros par mois. C'est plus possible ! On paie, on paie, ça fait lourd sur mon budget. Je suis coincée. Comment je fais ? J'ai plus un sous pour moi. Il ne me reste plus rien. Je ne m'en sors pas. Faut arrêter !" lâche Marie entre colère et inquiétude.

Habitat Marseille Provence donne rendez-vous mardi 24 janvier à 9 heures aux représentants des locataires pour faire le point sur l'envolée des charges et tenter de trouver des solutions.