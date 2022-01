Des locaux neufs pour le centre de traitement des alertes des pompiers de la Drôme

Après trois mois de rénovation, les pompiers de la Drôme inaugurent leur nouveau CTA-CODIS - Centre de traitement des alertes - Centre opérationnel départemental - à Valence, route de Montélier. Les locaux n'avaient pas été rénovés depuis 2012. 400 000 euros ont été investis, financés à 62% par le Département et à 38% par les communes.

Plus pratiques, plus modernes, plus adaptés, ces nouveaux locaux (opérationnels depuis environ trois semaines) rendent le travail plus "serein" des pompiers qui font face à un nombre croissant d'interventions. Désormais, les pompiers drômois effectuent plus de 40 000 opérations à l'année.

400 à 500 appels quotidiens aux pompiers de la Drôme Copier

"Quand la population sollicite les secours par un appel au 18 ou au 112, ça aboutit dans cette salle opérationnelle où les opérateurs sont chargés de traiter les demandes" explique le commandant Héritier, adjoint au chef du groupement opération. Six personnes sont présentes sur le plateau en permanence dont trois dédiées aux appels, de l'ordre de 400 à 500 par jour.

L'open-space est divisé en deux. Un peu en retrait se trouve la partie CODIS où se font les choix, où sont priorisées les interventions et organisées les demandes de renforts ; le centre névralgique du lieu en quelque sorte.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



L'ancienne salle de réunion a été équipée de mobilier adapté pour la transformer en salle de crise, lors des opérations majeures. "On s'est dit que cette salle de réunion de 20 m² n'était pas utilisée lors des crises" expose le commandant Héritier qui a piloté la rénovation. La table de la salle est maintenant multifonction : on presse un bouton et des écrans s'élèvent de la table. La cellule de crise est ainsi opérationnelle immédiatement.