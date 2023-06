"Locaux rafraîchis" dans les écoles, transports d'animaux, SMS d'alerte : les 15 mesures du plan chaleur

Comment faire face aux vagues de chaleur qui touchent la France de plus en plus souvent ? Le gouvernement va présenter aujourd'hui son plan chaleur : 15 actions à mettre en place dès cet été. "Campagne de communication à destination" du grand public, diffusion de SMS "en cas de situation exceptionnelle", "messages de prévention dans les transports", mobilisation "des jeunes en service national universel", ou encore "restriction de transports d'animaux". Le ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe Béchu a révélé ce jeudi sur franceinfo , certaines de ces mesures.

Le but c'est d'"accompagner l’ensemble des Français, en particulier les plus vulnérables" dans un contexte de réchauffement climatique, dont les "effets sont déjà à l'œuvre", précise le ministère. La France a connu en moyenne "9,4 jours de vagues de chaleur par an sur la dernière décennie contre 1,7 en moyenne avant 1989", rappelle le gouvernement. De manière plus globale, on a enregistré en 2022, "plus de1 500 records locaux de chaleur" et "tous les mois de l’année ont été plus chauds que la normale, sauf janvier et avril." Il faut donc, estime le gouvernement, "anticiper les risques" qui pèsent "sur les réserves d’eau potable, sur les forêts et sur les exploitations agricoles" et "protéger les aînés, les enfants, les ouvriers et les agriculteurs".

"Des îlots de fraîcheurs", des bons gestes et des réflexes à adopter

Dans ce plan chaleur, six mesures sont destinées au grand public. Elles concernent les "travaux réalisables et le comportement à adopter dans son logement", en cas de "vague de chaleur". Le gouvernement va aussi rappeler "les bons gestes à adopter pour les détenteurs d’animaux" et "les réflexes de prévention sur le risque de noyade".

Le gouvernement va aussi charger les préfectures de recenser "des îlots de fraîcheur et des fontaines publiques dans les communes". Des "messages de prévention" seront aussi diffusés dans les transports. En cas de fortes chaleurs, "les voyageurs seront informés des risques sanitaires", mais aussi du "risque de feux de forêts". Il leur sera indiqué les "bons gestes à adopter dans les aéroports, les gares", ou encore sur "les réseaux routiers".

Le dispositif d’alerte et d’information des populations FR-Alert "intégrera les risques associés aux vagues de chaleur. Un SMS avec les bons comportements sera envoyé aux habitants des territoires concernés".

Pour faire face à "la récurrence et à l’augmentation de l’intensité des vagues de chaleur", RTE et Enedis "renforceront" dès cet été "les moyens de surveillance et d'intervention en déployant notamment des équipes d’urgence pendant les périodes de vagues de chaleur et de sécheresse" dans le but "d’éviter des coupures de courant."

Les jeunes du SNU mobilisés et les locaux des établissements scolaires rafraîchis

Les jeunes qui effectuent leur service national universel (SNU) "seront mobilisés pour inciter les personnes vulnérables à s'inscrire sur les registres nominatifs tenus par les communes". Ils pourront aussi "mener des actions de sensibilisation du grand public sur les causes du réchauffement climatique".

La Poste va aussi jouer son rôle, a indiqué ce jeudi sur franceinfo le ministre. "Avec La Poste, on va faire en sorte d'amplifier ces inscriptions", sur les registres indique-t-il. "Les facteurs vont faire en sorte d'aller déposer des flyers et donner des informations", a-t-il précisé.

Le ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées "va saisir les juges de tutelle et les mandataires judiciaires" dans le but de "mener des actions de sensibilisation". Il s'agit d'"inciter les curateurs et les tuteurs à porter une attention particulière aux personnes bénéficiant d’une mesure de protection et isolées et veiller à leur inscription dans les registres communaux."

Le gouvernement annonce "un contrôle des pièces et des locaux rafraîchis à proximité des collèges et des lycées" qui "sera réalisé tous les ans dans chaque académie." Il s'agit de "limiter au maximum l'inconfort thermique dans les bâtiments scolaires en période chaude". Il y aura par ailleurs "un guide national recensant et décrivant les actions visant à limiter l'impact des vagues de chaleur", qui sera diffusé par le ministère de l'Éducation nationale".

La volonté du ministre est de travailler "avec les mairies, c'est de travailler avec les départements, c'est de travailler avec les régions qui sont propriétaires de ces équipements. C'est aussi de pouvoir les accompagner. On a mis en place un fonds vert qui permet d'aller financer des mesures de plantation d'arbres, de déminéralisation de cour d'école, de lutte contre les îlots de chaleur", a expliqué Christophe Béchu.

Christophe Béchu n'exclut pas l'installation de la climatisation dans les écoles en dépit de son impact environnemental : "Je n'exclus rien. L'enjeu, c'est la préservation des plus fragiles. S'il s'agit de préserver un espace par école pour que quand on a des épisodes de chaleur, on puisse faire en sorte de préserver les plus fragiles, il faut qu'on utilise tous les moyens à notre disposition", affirme-t-il. Le but, c'est de limiter "les reports d'examen en période chaude pour cause d'inconfort thermique dans les bâtiments scolaires". Il s'agit de locaux suffisamment grands "pour accueillir les épreuves du brevet ou du bac". Le contrôle sera "réalisé tous les ans dans chaque académie". Le cas échéant, "des crédits pourront être réservés pour leur location."

Des horaires aménagés pour certains salariés pendant les canicules

Le gouvernement annonce aussi la "création d'un guide à destination des entreprises", notamment pour "améliorer la température dans les bureaux". Il y aura, selon lui, une "intensification des contrôles de l'inspection du travail", pour "accompagner les entreprises dans la prise en compte du risque chaleur".

Le transport d'animaux vivants "sera interdit de 13 heures à 18 heures durant les épisodes caniculaires publiés sur le site de Météo France". Les entreprises d'équarrissage "seront mises en alerte afin d'anticiper un éventuel pic d'activité et de pouvoir adapter leur organisation en conséquence."

Par ailleurs, Christophe Béchu indique qu'on pourra "de façon exceptionnelle quand on a une vague de chaleur, faire en sorte de pouvoir aménager des horaires de manière à éviter d'exposer la vie des ouvriers qui travaillent sur les chantiers." Une action que se fera en lien avec les municipalités : "On a quelques points de friction qu'il faut qu'on corrige. Il y a parfois des arrêtés municipaux qui vous empêchent de faire du bruit très tôt le matin et qui empêchent de commencer tôt des chantiers", souligne-t-il.

Enfin pour les événements sportifs et culturels, le ministre assure que, en cas de vague de chaleur annoncée, "les organisateurs d'événements sportifs ou culturels, dont on aura au préalable renseigné l'activité, seront convoqués par les préfets de département pour adapter leur organisation et mettre en place les mesures qui auront été discutées en amont". Par ailleurs, en cas de risque élevé, "les préfets auront la possibilité de décider" de l'"annulation ou du report"** de ces événements.