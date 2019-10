Des logements en colocation pour les seniors à Grandvillers

Une alternative à l'admission précoce en EHPAD, la colocation pour les seniors permet de rester dans la vie en rompant l'isolement dont sont souvent victimes les personnes âgées. A Grandvillers dans les Vosges Pascaline et Franck André louent 3 logements neufs réaménagés.

Grandvillers, France

La "Résidence d'Yvette" est une ancienne maison de village transformée. Franck André le maître d'ouvrage a mis 4 ans, seul, pour reconfigurer l'espace et l'adapter aux besoins spécifiques des seniors, qu'ils soient autonomes ou à mobilité réduite. Résultat: 3 logements neufs d'une trentaine de mètres carrés qui peuvent accueillir chacun 1 personne ou 1 couple. Un grand salon et une cuisine en parties communes et à l'extérieur un jardin-potager mis à disposition des résidents. "Etre comme chez soi mais avec d'autres", c'est un peu la philosophie du lieu.

Cette colocation en milieu rural, c'est le projet de Pascaline André. "Une vie solidaire ou chacun peut trouver sa place, tout en restant utile à la collectivité" explique la jeune femme diplômée en économie sociale et par ailleurs passionnées de cuisine. Les services de base, courses repas lessives et nettoyages sont mutualisés avec des coûts maîtrisés.

Le loyer pour chaque appartement est de 439 euros. Il faut compter 15 euros de l'heure en plus pour les services a la personne. La "Résidence d'Yvette" à Grandvillers c'est une adresse mail: laresidencedyvette.fr et un numéro de téléphone: 03 29 30 92 23.