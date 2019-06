41 logements pour les plus fragiles inaugurés à Vergèze

Une pension de famille, une maison en partage et des logements sociaux ont été inaugurés ce mercredi à Vergèze, allée Simone Veil. Ce sont 41 logements en tout qui accueillent des personnes et des familles isolées.

Vergèze, France

C'est un peu la maison du bonheur allée Simone Veil, à Vergèze. Ce mercredi, un foyer pour les plus fragiles géré par l'association Habitat et Humanisme Gard était inauguré. Les personnes seules et les familles seront logées dans 41 appartements : 22 dans la pension de famille, 13 dans la maison en partage et 6 logements sociaux.

L'association Habitat et humanisme Gard a transformé une ancienne maison de retraite pour créer le "site de Vergèze". Ces appartements à loyer modéré contiennent des espaces collectifs, comme une buanderie, le parc ou encore des bureaux.

"Les nourrir de l'intérieur"

Ce nouvel habitat est conçu pour des personnes isolées avec peu de ressources financières. Cet ensemble de deux immeubles bariolés a vocation à les aider à reprendre pied.

Céline Belon, l'une des deux responsables de la pension de famille de Vergèze, souhaite que ce lieu devienne un endroit pour renouer des liens : "On essaye de sortir les personnes de l'isolement, pour qu'elles reprennent goût à la vie. On propose des animations, des sorties à la mer et au cinéma. On veut les nourrir de l'intérieur, pour qu'ils se sentent mieux dans leur peau."

Les habitants s'y sentent revivre

Laurent, chauffeur poids lourd de 47 ans, emménage en juillet dans la pension de famille du site de Vergèze. C'est son parcours difficile qui l'a mené ici : "Je suis divorcé, j'ai vécu six mois dans ma voiture tout en continuant à travailler, on m'a refusé cinq fois un logement social. Pour moi, le loyer est à 35 euros par mois avec les aides. Ça me permet de me relever. Je vais avoir un logement à moi. Pendant trois ans, ça a été un calvaire, maintenant je me sens bien!".

Depuis 15 ans qu'elle est née, l'association Habitat et Humanisme Gard a logé 500 familles, soit 900 personnes.