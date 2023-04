Des logements, un hôtel 4 étoiles et 300 places de parking sur le site Jourdan à Romans

Plus de deux ans après l'abandon du projet de reprise par l'entreprise 1083 , on connait le projet Jourdan/Voltaire retenu, au nord de l'ancienne usine Jourdan. La maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Thoraval, annonce avoir validé le projet du groupe Duval. "La Ville de Romans-sur-Isère entre désormais en phase de discussions (appelées "négociations exclusives") avec le groupe Duval afin de définir plus précisément les contours définitifs du projet" indique-t-elle.

ⓘ Publicité

Et l'ancienne usine ? "On n'est pas du tout sur les mêmes projets. Les études pour l'usine sont portées par la Région notamment, pour la construction d'un équipement sportif. Je ne mélange pas les choses, on parle bien de la partie nord, Jourdan/Voltaire".

De nouveaux logements et des places de parking

Sur le terrain de plus d'un hectare vont être construits 97 logements, "en accession à la propriété", mais également une résidence intergénérationnelle de 28 appartements. Trois cents places de stationnement vont être créées : un tiers d'entre elles seront dédiées aux logements, les autres pour les visiteurs, "à moins de 5 minutes des commerces du centre-ville".

Un hôtel 4 étoiles et des services

Un hôtel 4 étoiles de 60 chambres va être construit, annonce encore la maire de Romans, ainsi que l'installation d'une école Montessori. Les contours du projet doivent encore être affinés : Marie-Hélène Thoraval évoque la création d'une crèche ou deux micro-crèches de 24 berceaux.

L'appel à projet avait été lancé en juin 2022. Onze dossiers au total avaient été déposés. Contactée par France Bleu Drôme Ardèche, Marie-Hélène Thoraval explique que le projet dans son ensemble correspond aux attentes, "la signature architecturale a été un élément déterminant, la catégorie d'hôtel, mais surtout aussi les services associés au logement, notamment les crèches ou micro-crèches". Les entrées des bâtiments et de l'hôtel seront accessibles du boulevard Voltaire. Le prix proposé pour l'acquisition du foncier est de 2 millions d'euros.

"La promesse de vente devrait être opérationnelle d'ici l'automne" indique Marie-Hélène Thoraval, "ce qui fait des travaux à partir de 2025 si tout se passe sans aléa".