Des lots de poissons rouges à gagner, l'association animaliste Paz épingle la foire d'Oradour-Sur-Vayres

Les fêtes foraines ont bien du mal à se défaire de cette tradition ancestrale. Derrière les stands de pêche aux canards, les lots de poissons rouges à gagner sont interdits par la loi depuis 2021. Une pratique persistante deux ans plus tard. Ce dimanche 30 juillet, l'association Paz a de nouveau constaté une infraction à Oradour-Sur-Vayres sur la plus grande foire du Limousin.

Un stand dans le rouge

"On est vigilant et on lâche rien !" lance Brigitte la bénévole locale à l'origine de l'alerte. Elle s'est rendue sur place à la traque des étagères de lots à gagner. Sur 70 stands, l'un d'entre eux ne respectait pas la loi et proposait des poissons rouges à gagner. "Ça nous fait mal au cœur parce que les poissons rouges sont censés nager dans des étangs. C'est un enfer pour eux d'être dans de petites boîtes. C'est la mort assurée pour eux ! C'est inadmissible."

Un recours à la mairie

Suite à ce constat, l'association de défense du bien-être animal a rédigé un mail à la mairie d'Oradour-sur-Vayres ainsi qu'aux services vétérinaires de l'Etat. Elle leur demande "de réagir immédiatement face à cette infraction à la loi." Elle précise que "Les animaux ne sont pas des jouets, [et qu'il] est inacceptable que des poissons rouges soient cédés en guise de lots comme de vulgaires peluches."

D'après le Code rural et de la pêche maritime, le poisson rouge est considéré comme un animal de compagnie. Son attribution "en lot ou prime [...] dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite", indique l'article L214-4. Cette infraction est passible d'une contravention pouvant atteindre les 750 euros maximum.