Des lots d'agneau et de veau offerts par la filière viande à des soignants du Limousin pour le week-end pascal

A la veille d'un week-end pascal forcément marqué par le confinement lié à l'épidémie de covid 19, la filière viande a décidé de chouchouter les soignants. Une initiative d'Interbev Nouvelle-Aquitaine relayée par Limousin Promotion, l'organisme de défense et de gestion des labels qualité des viandes limousines.

Navarin d'agneau et blanquette de veau au menu

L'opération a même débuté en début de semaine avec la livraison de lots de viande et de 120 repas au personnel de l'unité covid 19 du CHU de Limoges explique Jean-Marc Escure, le directeur de Limousin Promotion :"On a travaillé avec le Chef Alain Longeval du restaurant L'Abattoir à Limoges. Il a préparé deux menus autour du navarin d'agneau du Limousin et du veau élevé sous la mère avec une blanquette de veau. Le tout accompagné d'une entrée et d'une flognarde aux pommes du Limousin."

L'opération va se poursuivre ce vendredi avec la distribution de lots de viande au personnel de l’hôpital de Brive et dans plusieurs Ehpads, à Bellac, Le Dorat et Magnac Laval :"Un petit lot de viande pour qu'ils puissent le consommer, soit le dimanche pascal soit à un autre moment du week-end. Sachant que les réunions de famille seront forcément plus restreintes, ce sont des lots pour 3 ou 4 personnes. On a pensé que chaque famille de soignant pouvait avoir, en reconnaissance de la filière, un peu de viande limousine de qualité à déguster."

Offrir du réconfort à nos soignants

Si les ventes de viande d'agneau, importantes lors du week-end pascal, devraient être légèrement impactées par le confinement, il ne s'agit en aucun cas de compenser d’éventuelles pertes qui devraient être à la marge sur ces labels de qualité. Sachant que depuis le début du confinement, les bouchers "travaillent bien voir très bien" selon Jean-Marc Escure.

C'est une véritable opération de solidarité qui met à contribution l'ensemble de la filière :"la filière viande de la Nouvelle-Aquitaine a amené des fonds pour payer la viande aux éleveurs au prix d'achat. Par contre, tous les autres opérateurs de la filière qui interviennent, abatteurs, découpeurs, bouchers et restaurateurs travaillent bénévolement. On est vraiment sur une opération de solidarité pour offrir à nos soignants un réconfort en mangeant nos bonnes viandes limousines." Une initiative qui sera déclinée dans le reste de la Nouvelle-Aquitaine dans les semaines à venir.