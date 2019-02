Des loups sont nés sur le Ventoux

Le site loupfrance.fr permet de suivre l'implantation du loup en France. L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage veut dissiper les peurs du loup. L'animal protégé est installé dans trois secteurs du Ventoux. Sa population augmente en Vaucluse.

Vaucluse, France

Un site internet va permettre de connaitre exactement où est installé le loup en France. L'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage met en ligne loupfrance.fr. Le site propose des cartes de la présence du loup commune par commune. En Vaucluse, les spécialistes estiment que le loup est installé dans trois secteurs du Ventoux.

Des louveteaux sont nés sur le Ventoux cet été

Caroline Molins est la responsable de la cellule Loup à l'Office de la Chasse et de la Faune Sauvage en Provence. Elle confirme la présence permanente du loup "au mont Serein, dans la forêt du Ventouret. Ces infos sont sur les cartes produites cet été. Un troisième secteur de présence permanente du loup se situe sur les plateaux autours de Villars, Lagarde d'Apt, et Saint Christol". Caroline Molins explique que la population augmente. Elle en a la preuve avec la vidéo de six naissances de loups sur le Ventoux cet été mais elle met en garde : "Attention, ces chiffres sont à prendre avec des pincettes car la mortalité est importante jusqu'à l'âge adulte". Les spécialistes surveillent aussi le Lubéron où un loup mort a été trouvé l'an dernier.

L'ONCFS rappelle que le loup est un animal protégé, craintif. Il n'y a aucun risque d'agression de randonneurs : le loup repère les promeneurs avant qu'ils voient l'animal dans le Ventoux.

Les cartes officielles du site loupfrance.fr révèlent une présence permanente du loup à Sault, Bedoin, Aurel. La présence occasionnelle du loup est aussi signalée à Gordes, Saignon ou Saint Saturnin Les Apt.

Caroline Molins "les cartes permettent de localiser la présente permanente de loups sur le Ventoux" Copier