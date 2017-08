Des Lozériens au championnat du monde de Raid aventure

Le team Lozère Sport Nature va défendre les couleurs de la Lozère et de la France lors de ces championnats du Monde qui se tiennent du 9 au 16 août .Ils vont courir à travers les déserts et les canyons du Wyoming. La course de l'extrême réunit 50 équipes de près de 30 pays.

Discipline en plein essor, le Raid mélange sports outdoor et endurance extrême. Il associe efforts et milieux naturels, compétitions acharnées et découverte des plus beaux sites naturels, offrant ainsi des images d’exceptions. Au sein d’une équipe toujours soudée, les raideurs enchaînent VTT, trail, kayak, via ferrata, rafting, alpinisme, ski de fond… tout en orientation, pour parcourir parfois plusieurs centaines de kilomètres durant plusieurs jours. La démesure des épreuves affrontées en équipe fait aussi du Raid une véritable aventure humaine!

Aimer les beaux défis

Benjamin Monier est le capitaine de du team Lozère Sport Nature Copier

les raideurs enchaînent VTT, trail, kayak, via ferrata, rafting, alpinisme

L’équipe Lozère Sport Nature défend depuis près de 10 ans les couleurs de la Lozère et de la France sur la scène internationale du Raid aventure. Avec plusieurs podiums en coupe du Monde ARWS à son actif et 2 participations aux championnats du Monde, l’équipe fait partie des 10 meilleurs teams mondiaux.

C'est du NON-STOP, pas vraiment le temps de dormir ni de manger

3 mois de préparation pour la course de l'extrême Copier

En Juin dernier l'équipe composée de Fanny Frechinet, Benjamin Monier, Maxime Brajon et Nicolas Rambier a remporté Raid In France, la manche Française de coupe de monde ARWS (Adventure Racing World Series, http://arworldseries.com/ ) en 95h et sur un parcours de 450km alternant vtt, trek, kayak, cordes, et ont ainsi obtenu leur ticket pour les Championnats du Monde qui auront lieux aux Etat-Unis en Aout prochain dans l’État du Wyoming. Le menu s'annonce d'ores et déjà bien chargé avec 5 jours de course non stop et prés de 750km a travers l'Ouest américain parmi les 50 meilleures équipes mondiales.