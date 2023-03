Des lunettes et des smartphones connectés pour traquer les poubelles à Nîmes

Reconduite pour sept ans pour gérer le nettoyage urbain de la ville de Nîmes, la société Océan développe actuellement une application qui permettra à ses agents de travailler encore plus efficacement sur le terrain. Ils sont aujourd'hui 125 à intervenir au quotidien dans la ville avec leurs véhicules électriques pour nettoyer les rues et les places, de 4h30 à 19H. D'ici la fin de l'année, ces agents seront équipés de lunettes connectées et de smartphones qui leur indiqueront à quel endroit intervenir précisément grâce à une intelligence artificielle. "On a fait un gros travail de recensement sur toutes les corbeilles de la ville, il y en a cinq à six modèles, on les a labellisées pour que l'intelligence artificielle les reconnaisse, les situe dans l'espace et les géolocalise, explique Guillaume Murcia, le responsable informatique d'Océan. Grâce à ça, on peut donner un périmètre donné à un agent. Il pourra savoir le nombre de corbeilles qu'il a à traiter même si elles sont cachées derrière une voiture. L'intelligence artificielle sera aussi capable de détecter le taux de remplissage des corbeilles ce qui permettra aux agents d'effectuer des parcours plus pertinents. Elle pourra aussi à terme détecter d'autres objets, du polystyrène, des gravats, des dépôts sauvages, les recenser et les signaler à la ville de Nîmes. " La société Océan est la première en France à mettre en place ce genre de dispositif.

Des lunettes et des smartphones connectés pour les agents d'Océan d'ici la fin de l'année © Radio France - Sylvie Duchesne

Encore trop d'incivilités à Nîmes

Malgré tous les efforts réalisés par la ville et la métropole pour avoir une ville propre, les incivilités restent nombreuses. "Tout au long de la journée, on ramasse des sacs qui sont sortis en dehors des heures de la collecte qui s'effectue de 19h à 23h30 déplore Emiliano Marcos, le président fondateur d'Océan. Il y a aussi les propriétaires de chiens qui ne se posent pas de questions. Ils n'ont pas de sac donc ils ne ramassent pas leurs crottes alors qu'il y a plus de 130 distributeurs de sacs à Nîmes et des canisites. Il y a encore des gens qui se comportent très mal avec les autres citoyens.

C'est pour rappeler les bons gestes à tenir que la ville de Nîmes a lancé une nouvelle campagne de communication sur la propreté. Les habitants croisés dans les rues eux sont partagés quant à la conduite à tenir. "Il faut davantage verbaliser ceux qui ne respectent pas les règles. Ce qu'il faudrait aussi, c'est faire de l'instruction civique auprès des adultes."