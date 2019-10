Des lunettes portées comme de la haute couture dans l'Yonne

Auxerre, France

Adélaide Martinez est opticienne à Vermenton. Elle vend des montures de toutes marques, mais elle fait aussi des lunettes sur mesures, des montures uniques entre 400 et 800 Euros.

C'est souvent c'est pour l'originalité

Des clients dépensent beaucoup pour ces lunettes entièrement faite à la main explique Adélaide Martinez : " souvent c'est pour l'originalité. La lunette sur mesure et made in Vermenton, on fait ce qu'on veut. On peut tout choisir, la couleur, la forme. Ce sont des gens qui veulent se démarquer, qui ne trouvent plus leur bonheur et qui portent des lunettes depuis des années. Ma première cliente est venue me voir en me disant, les lunettes c'est mon accessoire, mon bijou donc je veux qu'elles se remarquent et qu'elles soient colorées à mon image. Et puis après j'ai des clients qui ont des verres très épais par exemple et là on a carte blanche."

Des lunettes sur mesure made in Vermenton Copier

mes lunettes ce sont mes bijoux à moi- Catherine, une cliente

Catherine, une chablisienne, en avait assez des Lunettes de séries :" je ne porte que des lunettes rondes depuis que je suis toute petite. C'est devenu très à la mode et je n'aime pas trop ce qui est trop à la mode. La mode c'est moi qui l'a fait pour moi. Je ne suis pas une femme à bijoux. Je n'ai pas de vêtements coûteux, je ne pars beaucoup en voyage, mes lunettes ce sont mes bijoux à moi. "

Catherine s'est donc tournée vers l'opticienne de Vermenton pour avoir des lunettes originales et sur mesure : " c'est très confortable parce qu’elles ont été réalisé sur moi pour moi, ni mal aux oreilles, ni mal au nez, c'est parfait. "

Catherine de Chablis, cliente d'Adélaide Martinez © Radio France - Thierry Boulant

il faut compter une cinquantaine d'heures de travail

Une paire de lunettes pour laquelle il faut donc compter une cinquantaine d'heures de travail précise Adélaide Martinez : " on dessine et après il y a les gabarits, _un travail de finition qui est en fait le plus long_, tout ce qui est ponçage, polissage, brillantage."

Un travail minutieux pour façonner une pièce unique. C'est pour cette magie du geste qu'elle a ouvert un atelier dans son arrière boutique: "c'est pour çà que j'ai fait le choix de rester sur un travail manuel et non sur une machine à commande numérique qui reproduirait 20 000 fois la même monture."

Atelier d'Adélaide Martinez à Vermenton © Radio France - Thierry Boulant