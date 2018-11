Des lycéens créent des QR codes sur les monuments aux morts pour en savoir plus sur les soldats de la Grande guerre

Caen, France

L'idée est née l'an dernier dans la tête de deux professeurs après un appel à projet du rectorat pour commémorer le centenaire de l'armistice de la grande guerre. Marie-Anne Moulin est enseignante en histoire géographie, elle a fait travailler sa classe de première L. "La première partie de la recherche concernait les monuments, leurs périodes d'édification et leurs significations pour les habitants. Ensuite, les élèves ont cherché des informations sur chaque soldat inscrit sur le monument."

Jean-Damien Leroy, Clément Dauthuille, Juliette Journet et Marie-Anne Moulin © Radio France - Marcellin Robine

Avec un binôme, Clément Dauthuille a recherché des informations sur les 20 soldats inscrits sur le monument aux morts de Louvigny près de Caen. Date et lieu de naissance, lieu et circonstance de la mort, il a fallu ordonner et classer toutes les données pour proposer à la mairie d'afficher leurs recherches. "On a écrit une lettre pour la mairie et le maire nous a remercié pour notre travail. Le QR code a été inauguré au mois de juillet."

Un QR code qui renvoie vers un site internet où chaque soldat mort dans la commune est présenté. Le lycéen en terminale est fier d'avoir participé au projet. "Beaucoup d'élèves n'ont pas la chance de faire ce travail là et cela permet de voir la guerre et les commémorations d'une autre manière."

Le projet a été réalisé avec l'aide d'autres lycéens en option informatique. C'est Jean-Damien Leroy, professeur de mathématiques, qui les a encadré. Pour lui, le projet va intéresser d'autres élèves. "Les jeunes qui vont voir un QR code vont avoir envie de le flasher avec leur téléphone et ils vont s'intéresser à la première guerre mondiale."

Les communes de Saint-Honorine du Fay, Bayeux, Ifs, Ouistreham, Bénouville, Basly, Saint-Jouin, Saline, Evrecy, Feuguerolles-Bully et Hotot en Auge sont équipés par un QR code. Le projet continue, les portraits de soldats pourraient être bientôt traduits en anglais.